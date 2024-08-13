柯文哲競選金流爭議 藍委建議白營邀請端木正共同說明

民眾黨主席柯文哲昨下午舉辦記者會說明政治獻金案，將矛頭指向精華會計師事務所會計師端木正，未料端木正立刻回擊，情勢變得混亂。國民黨立委林德福認為，無論誰在處理政治獻金時有疏失，都該站出來承認錯誤；民眾黨與會計師方開記者會前，可提早做好核對，達成共識，再一同開記者會發布訊息。避免資訊越來越複雜，風波持續延燒，最後演變成一場「止不住的火」。

柯文哲昨天舉行記者會說明政治獻金爭議，他與團隊表示目前查出15筆漏報和兩筆誤報，金額約1817萬元，點名端木正漏報與便宜行事，將盡速補正並採取法律行動。然而，端木正昨天未露面，也未接記者電話，但在柯團隊下午記者會結束後，發聲明稿強調對於柯文哲的政治獻金申報案，「均依法令規定處理」。

林德福表示，民眾黨指稱政治獻金漏報問題為會計師疏失，便應邀會計師到場，才可避免爭議。如果單方面將責任推給對方，會計師與所屬事務所必然有所不滿，甚至演變成公說公有理、婆說婆有理的情形。

林德福認為，雙方還是應盡早坐下來談，不要推來推去，如此下去，觀感不佳。最好的方式就是一同出面，共開記者會，好好向全民說清楚、講明白，柯文哲2024總統大選政治獻金部分究竟發生什麼問題。