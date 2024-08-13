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奧運代表團返台 蔡英文：你們都是令人驕傲的台灣英雄

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷（中）、吳詩儀（右）、陳念琴（左）等人今上午7時10分返抵桃園國際機場。記者葉信菉／攝影
巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷（中）、吳詩儀（右）、陳念琴（左）等人今上午7時10分返抵桃園國際機場。記者葉信菉／攝影

巴黎奧運落幕，前總統蔡英文在臉書上表示，謝謝每一位站在賽場上，全力以赴、拚到最後的台灣選手，以及參與「文化奧運」的表演團體，「你們都是令人驕傲的台灣英雄」。

蔡英文表示，今日早上，最後一批參與巴黎奧運的台灣選手已順利返抵國門。在這次的奧運中，台灣代表團一共獲得2金、5銅，是史上第二好的成績。

蔡英文表示，在兩周多的奧運期間，她知道很多人跟她一樣，花錢裝了MOD、買了體育頻道，卻不敢打開電視，觀看比賽直播。雖然如此，但是她想大部分的台灣人，都會記得射擊選手李孟遠，為台灣射下的首面射擊銅牌；拳擊選手吳詩儀，也在女子60公斤的量級中獲得一面銅牌。

蔡英文說，我們也會記得，從病痛中復原，奮戰到底的陳念琴；從重傷中重返，創造驚奇的唐嘉鴻；以及連續三屆奪牌，舉起台灣人希望的郭婞淳。當然，也不會忘記李洋、王齊麟奪金那一夜的激動，以及用拳擊粉碎惡意，用金牌證明自己的林郁婷。

蔡英文說，還有許多選手，像是戴資穎、黃筱雯、羅嘉翎、陳玟卉、楊勇緯，流下的眼淚都讓大家不捨。謝謝每一位站在賽場上，全力以赴、拚到最後的台灣選手，以及參與「文化奧運」的表演團體，選手們都是令人驕傲的台灣英雄。

蔡英文表示，在台灣英雄的背後，她也想感謝強大的後勤團隊、辛苦的教練、日夜顛倒的賽事轉播團隊，與每一位在社群上轉發澄清訊息、分享精采賽事，為選手集氣、發聲的台灣人民。大家要帶著此時此刻的團結與勇敢，繼續為往後的運動賽事努力，也要繼續讓台灣走向世界。

巴黎奧運 蔡英文

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