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韓國瑜明召集朝野 討論考試院、NCC人事案
民進黨立法院黨團日前發函給立法院長韓國瑜請求召集朝野協商，討論是否召開臨時會。國民黨團則質疑，民進黨團未針對臨時會提出連署，是假議題。韓國瑜昨發出開會通知，明天將開會討論考試院、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權案，但未提及討論臨時會是否召開。
依韓國瑜辦公室發出的開會通知，八月十四日上午十時卅分將開會，研商有關第十四屆考試院人事同意權、國家通訊傳播委員會人事同意權二案。
立法院近期為了是否召開臨時會爭論不休。國民黨團書記長洪孟楷昨指出，國民黨團不會主動召開臨時會，民進黨團如果想開臨時會，就盡快連署提案，否則就是假議題，無須浪費口水。
民進黨團幹事長吳思瑤表示，以臨時會處理ＮＣＣ委員及考試院等人事同意案，是上會期末的朝野協商共識，也是立法院的法定職責；民進黨團已發函請韓國瑜院長盡速召集朝野協商，不片面提出臨時會連署，是希望朝野和諧，在野黨不需要甩鍋給別人或做政治批判。
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