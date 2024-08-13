回響／非法定社福爭議 地方疾呼調整

多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，遭扣款縣市多喊不平，經本報昨獨家報導，民進黨籍嘉義縣長翁章梁昨喊話中央，期待能檢討非法定社福預算，不致一國多制，造成縣市福利差異。桃園市副市長蘇俊賓也說，地方政府補強中央既有政策不足，卻被中央扣除補助，這樣的政策應該調整。

中央針對非法定社福項目設有預警項目的考核機制，桃園市長張善政上任後非法定社福支出從前年五十九億元增至去年八十七億元，導致一般補助款被中央扣減逾一億元，扣款金額最高。澎湖、嘉義、苗栗、雲林及南投縣也遭中央扣除補助款。

「細膩多面向的社福預算，卻用這麼粗顆粒規範各縣市，阻擋縣市政府彌補社會缺口。」蘇俊賓說，「非法定社福」是一個概念性的主計標準，中央卻因這理由懲罰各縣市。他以少子化為例，中央一邊喊問題嚴重，一邊卻懲罰地方政府生育補助，不是很矛盾嗎？也許這樣的制度有調整空間。

南投縣府表示，考量照顧縣內學子，且不讓弱勢孩童遭標籤化，仍會全面補助；苗栗縣長鍾東錦也表示無可奈何，但有些事非做不可，政策暫不調整。

台南市長黃偉哲指出，台南所實施各項社會福利政策，如生育獎勵金、老人假牙補助等，皆以市民福祉為優先考量，權衡市府財政可負擔後辦理，仍將持續執行。

主計總處表示，中央預算原本就有法定社福支出，但各縣市要加碼非法定社福支出，中央如果跟著再提高，不利財政紀律；主計總處是因被審計部要求檢討各地方非法定社福預算，才建立扣分及扣補助款機制，如果地方縣市財政好，主計總處基於地方自治不會有意見。

衛福部次長呂建德提醒，縣市政府應注重財政紀律，依監察院及審計部意見，增設排富條款，以及不得擴增社福預警項目預算規模。若縣市自有財源足，以自有財源依地方制度法辦理社會福利事項，衛福部並未不允。