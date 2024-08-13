三黨財報 白營「由虧轉盈」賸餘2427萬居冠

內政部公布各政黨申報二○二三年度財報，三大主要政黨中，國民黨收入十億餘元居冠，但受黨產會限制處分，收支相抵後，實質餘絀為五百六十萬餘元；民進黨收入雖有五億八六七億餘元，但仍短絀兩億一○五六萬餘元；民眾黨則是「由虧轉盈」，賸餘為二四二七萬元，為三黨最多。

內政部昨於「政黨資訊網」公開個政黨申報財報，應申報的七十八個政黨，僅「尊嚴黨」、「復康聯盟黨」未申報，「中正黨」經限期補正仍未補正，將提報政黨審議會審議裁罰事宜；民進黨、國民黨及民眾黨的財報都顯示「合格待追認」，指財務報表尚未經黨員大會通過，仍待下次開會追認。

據國民黨決算報告書，二○二三年收入十億九八五二餘萬元，其中五億六八三九萬餘元受黨產會限制處分，實質收入為五億三○一二萬餘元；支出十一億九四六九萬餘元，扣除被黨產會限制的股利收益，以及法院強制拍賣處分被逕移轉產權的其他損失六億七○一七萬餘元，實質支出五億二四五二萬餘元。

雖然帳面餘絀為負九六一七萬餘元，但扣除受黨產會限制命移轉處分的收益及損失後，國民黨實際收支餘絀為五六○萬六百七十八元。

民進黨二○二三年收入五億八十六萬餘元，支出七億一九二三萬餘元，短絀兩億一○五六萬餘元；民眾黨二○二三年收入一億八二七五萬餘元，支出一億五八四八萬餘元，餘絀二四二七萬餘元。