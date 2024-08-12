鄭麗君：保二進駐CI強化安全防護 有效提升營運韌性

行政院副院長鄭麗君今（12）日主持「113年第1次行政院國土安全政策會報」時表示，感謝保二總隊進駐各關鍵基礎設施（CI），已初步達成提升CI防護能量效果，請該總隊持續透過檢核及演習驗證CI防護機制及應變處置程序，發掘潛在危安風險，並妥為因應。此外，各CI經盤點無人機侵擾風險，已提出建置反制能量的相關規劃，包括劃設禁航區，建置偵測及干擾設備，也請相關單位持續透過設施自辦、部會級及行政院級的三級演練機制，驗證CI防制無人機侵擾及應處能力。

鄭麗君也提醒各部會應主動積極將各該領域重要設施與節點納入CI盤點範圍，並接續推動各領域設施安全防護工作，同時透過演練各種狀況，不斷驗證與檢討安全防護計畫及各類標準作業程序是否完備，以強化CI持續營運韌性。

鄭麗君致詞時表示，行政院為確保國土安全，協調相關應變體系，特設國土安全政策會報，會報原則上為每年召開一次。由於今年保二總隊擴編CI、無人機防制演練納入演習範圍等重要工作，因此去（112）年政策會報決議今年增開一次會議。鄭副院長也特別感謝行政院季連成政務委員在7月份已召開2次業務會議，檢視重要議題的辦理情形，並督導相關工作，同時也感謝各機關首長與同仁的辛勞。

鄭麗君指出，賴清德總統於今年就職滿月時宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，以強化台灣社會整體韌性，在國家面臨天然或人為災害之際，確保政府和社會維持正常運作，其中強化CI安全與維運，就是工作重點之一。

鄭麗君在聽取內政部警政署「保二總隊擴編轉型計畫執行成果與精進作為」報告後表示，感謝保二總隊進駐各CI，已初步達成提升CI防護能量效果。然而，整體安全防護工作仍須與時俱進，請保二總隊持續驗證CI防護機制及應變處置程序，發掘潛在危安風險，並妥為因應；另相關設備及防護訓練亦應持續強化精進。

針對行政院國土安全辦公室「各關鍵基礎設施無人機反制能量建置及演練情形」報告，鄭麗君表示，各CI經盤點無人機侵擾風險，已提出建置反制能量的相關規劃並執行中，除劃設禁航區外，將分期完成干擾器、偵測系統及干擾系統的建置，請主管機關及國土辦持續督導各設施如期建置完成，並建立區域聯防等作業準據以利即時應變。

針對CI盤點及領域調整部分，鄭麗君提醒各部會應主動積極將各該領域重要設施與節點納入盤點，以符合國家未來所需，以全災害觀點檢視其風險，持續滾動增訂相關安全防護計畫，始能達成韌性國家的目標。

鄭麗君指出，CI平時應透過演練各種狀況，不斷驗證與檢討安全防護計畫。今年行政院CI安全防護檢視及演練過程，以臨機下達狀況或抽詢方式執行，此一無劇本演練模式，請各CI主管機關參採辦理，以強化CI安全防護的能量。