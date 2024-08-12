地方加碼非法定社福被扣補助 衛福部：應考量財務

部分縣市因社福預警項目擴增，遭中央扣一般性補助款，經查一〇八年監察院約詢衛福部及審計部各地方審計處室，檢視各縣市政府一〇九年各市縣預算，超過一致標準社會福利支出且未訂定排富條件，請行政院主計總處研謀精進考核機制及督促各市縣政府檢討改善等情事。衛福部次長呂建德表示，在非法定社福項目涉及中央補助款，也請地方政府要在中央考核的規定範圍內做好調配。

呂建德指出，地方政府編列社福支出預算，應考量財源、財政負荷，才不致使排擠法定應辦事項的支出。扣減一般性補助款的原則為當年度與前一年度社福預警項目相比，超過中央法規政策所定發放條件及標準；倘若新增、加碼或未設排富條款則會扣款，若社福預警項目有改善則會額外加給。

衛福部社家署副署長周道君說，經審視因非法定社福補助被扣款縣市的主要扣款項目，多為敬老三節禮金，此非社會福利部分；其次在中央已編列社福支出，如老人假牙、生育補助等，地方政府又擴大以非法定社福支出，但歷年來中央在社福政策上，如生育補助、托育補助等，均有擴大適用對象及相關預算，如第一胎生育補助於去年已從二五〇〇元增至五〇〇〇元，第二、三胎也有加成。

周道君指出，地方縣市政府應考量財政的健全性，合理配置及運用資源，不希望過多的支出，造成財政悪化；至於，部分地方縣市政府首長希望當非法定社福支出超支時，不應以扣一般補助款作為處罰，周說，縣市政府可向主計總處提議相關監督機制應如何檢討、研議，若主計總處有需要，衛福部將會配合商議。

呂建德說，社福以民眾需求為出發，也應將縣市財源、財政負荷，法定應辦事項納入預算編列考量，為引導縣市政府降低發放社福預警項目，並請縣市政府確實依監察院及審計部意見，增設排富條款及不得擴增社福預警項目預算規模，而以額外扣減一般性補助款，提醒地方政府注重財政紀律，審慎評估民眾真正迫切的社福需求，將錢花在刀口上。若縣市自有財源充足，以自有財源依地方制度法辦理社會福利事項，衛福部並未不允。