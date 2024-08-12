保二進駐關鍵基礎設施 鄭麗君：將升級反制無人機侵擾能力

行政院副院長鄭麗君今天主持今年首次的國土安全政策會報，針對保二總隊進駐各關鍵基礎設施（CI），她說，已初步達成提升防護能量效果，應持續透過檢核及演習驗證CI防護機制及應變處置程序；另各CI經盤點無人機侵擾風險，已提出劃設禁航區，建置偵測及干擾設備等規劃，盼相關單位持續透過設施自辦、部會級及行政院級的三級演練機制，驗證CI防制無人機侵擾及應處能力。

行政院為確保國土安全，協調相關應變體系，特設國土安全政策會報，會報原則上為每年召開一次。鄭麗君會中指出，由於今年保二總隊擴編CI、無人機防制演練納入演習範圍等重要工作，因此去年政策會報決議今年增開一次。

鄭麗君指出，賴清德總統於今年就職滿月時宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，以強化台灣社會整體韌性，在國家面臨天然或人為災害之際，確保政府和社會維持正常運作，其中強化CI安全與維運，就是工作重點之一。

鄭聽取內政部警政署「保二總隊擴編轉型計畫執行成果與精進作為」報告後表示，感謝保二總隊進駐各CI，已初步達成提升防護能量效果，但整體安全防護工作須與時俱進，請持續驗證CI防護機制及應變處置程序，發掘潛在危安風險並妥為因應，相關設備及防護訓練也應持續強化。

針對行政院國土安全辦公室「各關鍵基礎設施無人機反制能量建置及演練情形」報告，鄭指出，各CI經盤點無人機侵擾風險，已提出建置反制能量的相關規劃並執行中，除劃設禁航區外，將分期完成干擾器、偵測系統及干擾系統的建置，請主管機關及國土辦持續督導各設施如期建置完成，並建立區域聯防等即時應變。

鄭麗君提醒，各部會應主動積極將各該領域重要設施與節點納入盤點，以全災害觀點檢視風險，持續滾動增訂相關安全防護計畫；今年行政院CI安全防護檢視及演練過程，將以臨機下達狀況或抽詢方式執行，此一無劇本演練模式，以強化安全防護的能量。