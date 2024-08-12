政院：反制無人機侵擾 關鍵基礎設施韌性將提升

行政院副院長鄭麗君今天主持國土安全政策會報，她說，各關鍵基礎設施經盤點無人機侵擾風險，已提出建置反制能量的相關規劃，包括劃設禁航區，建置偵測及干擾設備，並持續驗證關鍵基礎設施防制無人機侵擾及應處能力。

行政院晚間發布新聞稿表示，鄭麗君今天主持「113年第1次行政院國土安全政策會報」，她感謝保二總隊進駐各關鍵基礎設施（CI），已初步達成提升關鍵基礎設施防護能量效果，請總隊持續透過檢核及演習驗證關鍵基礎設施防護機制及應變處置程序。

鄭麗君指出，總統賴清德於今年就職滿月時宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，以強化台灣社會整體韌性，在國家面臨天然或人為災害之際，確保政府和社會維持正常運作，其中強化關鍵基礎設施安全與維運，就是工作重點之一。

她聽取內政部警政署「保二總隊擴編轉型計畫執行成果與精進作為」報告後表示，感謝保二總隊進駐各關鍵基礎設施，已初步達成提升關鍵基礎設施防護能量效果。然而，整體安全防護工作仍須與時俱進，請保二總隊持續驗證關鍵基礎設施防護機制及應變處置程序；另相關設備及防護訓練亦應持續強化精進。

針對行政院國土安全辦公室「各關鍵基礎設施無人機反制能量建置及演練情形」報告，鄭麗君表示，各關鍵基礎設施經盤點無人機侵擾風險，已提出建置反制能量的相關規劃並執行中，除劃設禁航區外，將分期完成干擾器、偵測系統及干擾系統的建置，請主管機關及國土辦持續督導各設施如期建置完成，並建立區域聯防等作業準據以利即時應變。

針對關鍵基礎設施盤點及領域調整，鄭麗君提醒各部會應主動積極將各該領域重要設施與節點納入盤點，以符合國家未來所需，以全災害觀點檢視其風險，持續滾動增訂相關安全防護計畫，始能達成韌性國家的目標。

鄭麗君指出，關鍵基礎設施平時應透過演練各種狀況，不斷驗證與檢討安全防護計畫。今年行政院關鍵基礎設施安全防護檢視及演練過程，以臨機下達狀況或抽詢方式執行，此一無劇本演練模式，請各主管機關參採辦理，以強化關鍵基礎設施安全防護的能量。