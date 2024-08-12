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認犯3大低級錯誤 柯文哲直播道歉：讓支持者焦慮很慚愧

聯合報／ 記者黃婉婷侯俐安／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實疑雲，他晚間在民眾黨立委黃國昌主持的直播節目裡提出三大錯誤。圖／取自黃國昌YouTube直播
民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實疑雲，他晚間在民眾黨立委黃國昌主持的直播節目裡提出三大錯誤。圖／取自黃國昌YouTube直播

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實疑雲，他晚間在民眾黨立委黃國昌主持的直播節目提出三大錯誤，包含競選總部團隊應更完整，輸帳、查帳不應是同一組人，財務部也應再檢查一遍。他自陳，內心最難過的是犯了這麼低級的錯，讓支持者心情如洗三溫暖，他要向支持者道歉，「抱歉，讓支持者這麼焦慮，很慚愧」。

柯文哲還原，事發後第一時間他聽到消息很無言，他知道自己沒有拿錢，因此心中有閃過一絲念頭，究竟是被會計師汙錢、還是財務部汙錢，直到時任競辦主任周榆修、發言人陳智菡查到有好幾百萬經費「有憑證、沒輸進去」，就大概知道怎麼一回事。

自認犯最大的錯在哪裡？柯文哲說，這如瑞士乳酪理論，每個地方都有錯，他昨晚就在寫檢討報告了。他說，若重來一遍，第一，競選總部的組成，應該要多一點人，或混合編組，當初是想說人精簡，能委外就委外，看到帳單就支出、再找會計師處理就好，因此幾乎都把重要業務委外，但其實，核心業務還是要保留在團體內。

柯文哲表示，第二個錯誤是輸帳、查帳，不該是同一組人，他也是識人不明，他聽了很多理由都不是理由，甚至是輸帳後，財務部也沒有確認，否則若多一個動作再查，就會發現有幾筆大筆支出。

柯文哲表示，團隊一直以為監察院只會關心進帳，畢竟進帳有18萬筆，他們花了很大的力氣檢查。原本還認為監察院都沒看支出，總數對就好了，因此看差多少錢就灌到大筆的，但沒想到那些公司會被扣所得稅。

柯文哲說，人家問他要不要道歉，「我內心最難過的是，支持者心情也都在洗三溫暖，怎麼會有這麼離譜的錯」，這麼低級的錯誤，他講了，人家也不相信。

柯文哲說，我們還是有犯一些錯誤，相信支持者心情都在洗三溫暖，現在雖然真相大白，但台灣媒體就是捕風捉影，從三八案開始每天都說他要被抓去關，但也沒幹什麼事，現在再補這件，「但這件事烏龍啦，不是汙錢」。未來還是要寫成SOP，核心業務要自己做，記帳、查帳要分開，也還是要有二次確認過程。

他說，台灣民眾黨還是小黨，成立首日就歷經各式各樣的打擊，再一步一步爭過下來，但只要撐過去還是有機會，反正有錯就改，只要正直，有錯認錯、再改。至於是否會因為此事一改人性本善的念頭。他說，世界上一定有壞人，但不要一開始就把人當小偷來防備，雖然有時會因為相信別人而受傷，假使要因此防備每個人，人生路會更窄，「老實講，我也沒想到怎麼會有這種天兵，總額對就好，其他不想Key就灌到大筆的，哇操，這實在是」，但他也不贊成一開始就把每個人當小偷防備。

「相信制度，不要相信個人。」柯文哲重申，這次出了系統上的錯誤，他認為有錯就改，即便不可能做到百分百，但還是要盡量認真，財務部完全沒看也不對，好歹要再check一次，不能說付錢了就全部給人家做，他說，民眾黨會一步一步調整好，不會被挫折擊垮，好好活著就是現在最重要的工作。

台灣民眾黨 柯文哲 財務

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