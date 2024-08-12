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黃珊珊籲端木正誠實：虛報支出 符合哪門子法規？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲近日遭指政治獻金申報不實，以及去年舉辦的「KP SHOW」演唱會，遭質疑是募款還是商業行為。對此，時任競選團隊總幹事黃珊珊下午出席「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，向社會大眾釋疑。記者侯永全／攝影
民眾黨主席柯文哲近日遭指政治獻金申報不實，以及去年舉辦的「KP SHOW」演唱會，遭質疑是募款還是商業行為。對此，時任競選團隊總幹事黃珊珊下午出席「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，向社會大眾釋疑。記者侯永全／攝影

民眾黨陷入政治獻金申報不實疑雲，民眾黨主席柯文哲下午親上火線釋疑，指時任的會計師端木正便宜行事，以「時間來不及」將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報；端木正稍早則回應，強調均依法規處理。時任柯文哲競選總幹事黃珊珊晚間回應，「有關端木正會計師的聲明內容，顯然避重就輕，實不可取，也令人不解。」

黃珊珊透過臉書表示，端木可其接受競總委任，卻未盡責漏報造成短差、甚至自行調節虚報不實支出，經她本人當面詢問其為何漏報及虛報，端木正當埸承認作業不及，在會計作業上補正即可，「我直接詢問有無告知財務部？有無經財務部同意或指示？他都回答沒有，只是為趕時間提交監察院所以先用四家公司名義虚報差額以符合申報時程！」

黃珊珊表示，「會計作業上可以補正？但政治上絕不容任何作假，而且競總明明就有支出憑證，更沒有必要虛報支出。」尤其會計師擅自繕打不實支出登載於監察院之公示資料，造成無辜廠商被質疑牽累，「這種行為請問符合那門子的法規。」

黃珊珊表示，會計師持專業證照，接受委託本應善盡職責，今已造成競總信譽鉅大損害，希望端會計師誠實面對，希勿自誤。

會計師 端木正 黃珊珊

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