檢調辦京華城案 游淑慧：傳彭振聲舉證應是最後拼圖

檢調偵辦京華城案，北市前副市長彭振聲被命限制出境出海及住居。由於北市議會專案調查小組原訂8月20日邀彭振聲到議會說明，據了解，彭之後有表達希望說明時間延後，不過現在被列被告，是否行程生變？議會調查小組召集人游淑慧說，議會調查還是會照進度走，不過她一開始就說「彭振聲能不能來，都不會影響議會的調查進度與結果」。

游淑慧認為，今天檢調傳喚彭說明舉證的時間有點短，以這個案情這麼複雜看，看來彭應該是已將完整書面說明給檢調，尤其這次京華城案是檢廉調三方聯合調查，之前議會專案小組開會，她也要求政風每次列席，每次會議紀錄也都交檢廉調參考，所以游認為，這次邀彭舉證，應該只是最後拼圖而已。

至於北市議會京華城案調查報告何時出爐？游淑慧透露，其實議會調查報告本來七月底就要出來，是因彭振聲聯繫說，希望議會給他一個說明機會，才一直延宕。議會的報告「隨時都可以出來」。

不過因檢調可以調查得更深，游淑慧今表示，她希望檢調也可以盡快約談北市議會約談不到的京華城、及柯文哲等人，甚至如果檢調調查過程需要有議會作證，游說，她也願意以議會專案調查小組召集人身分，配合檢調說明。

游淑慧坦言，對於彭振聲列被告、並且命限制出境住居，她其實沒有太大意外，游說，畢竟彭就是市府的第二號角色，彭就是參與這件事，接下來就看彭是否轉為汙點證人。