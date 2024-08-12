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影／批柯文哲「用會計師來避責」 綠議員：記者會為何獨缺端木正？

聯合報／ 記者 吳凡亦陳筠青／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲2024總統大選政治獻金申報不實風波延燒，團隊將矛頭指向精華會計師事務所會計師端木正漏報。對此，民進黨台北市議員簡舒培受訪時批評「這非常荒唐」。記者吳凡亦／攝影
民眾黨主席柯文哲2024總統大選政治獻金申報不實風波延燒，團隊將矛頭指向精華會計師事務所會計師端木正漏報。對此，民進黨台北市議員簡舒培受訪時批評「這非常荒唐」。記者吳凡亦／攝影

民眾黨主席柯文哲2024總統大選政治獻金申報不實風波延燒，引發各界討論，柯文哲今天(12日)下午親上火線召開記者會說明，團隊也將矛頭指向精華會計師事務所會計師端木正，表示黨內清查後，發現會計師漏報15筆，未如實申報給監察院。對此，民進黨台北市議員簡舒培受訪時批評「這非常荒唐」，也提出質疑「如果真的是會計師做錯，出來道歉的，應該是會計師，但為何今天柯文哲的記者會，獨缺最重要的會計師端木正呢？」

簡舒培指出，柯文哲競總前同仁說，報帳經手的是李文娟，但今天卻是李文宗出來負責，這到底有什麼貓膩？

簡舒培也提到，黃珊珊身為柯文哲競選總部的總幹事，對於所有的財務資料她應該都非常清楚，但是當媒體在詢問時樂與蒔間2間公司的問題，為何尼奧77萬沒有進入總部，另外蒔間公司獲1000萬元來自總部的金流，為何金流居然要分開詢問？尼奧是由黃珊珊回答，蒔間是由陳智菡回答，不是應該要統整，怎麼會不同的公司由不同的人來回答，這難道是分配好的嗎？

簡舒培痛批，過去柯文哲說政治人物成立基金是魔戒，收太多獻金也是魔戒，但民眾黨一直到選舉最後一刻都還在跟小草募款，而對不起來的9百多萬金流，都會用會計師來逃避，很難讓人想像，完全把公開透明清廉勤政踩踏。

會計師 柯文哲 端木正 簡舒培

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