民主基金會執行長難產？外交部：尊重董事會運作
媒體報導，台灣民主基金會執行長一職難產，外傳綠營有意卡關，甚至另有屬意人選。外交部今天表示，尊重台灣民主基金會董事會的職權與運作機制，並盼儘速遴選出合適的執行長人選，以利該基金會配合推動外交政策。
聯合報報導，台灣民主基金會於6月19日舉行董事會，確認新董監事人選，及立法院長韓國瑜接任基金會新任董事長。至於新執行長一職，韓國瑜4月定調，由政大國際事務學院副院長盧業中接任，但人事案卻遭綠營董事提議擱置。
外交部今天回應記者提問指出，台灣民主基金會作為國家級基金會，訂有捐助暨組織章程規範組織架構及運作，包括明定董事會組成、董事長產生方式，董事席次包括產、官、學、政黨代表及非政府組織人士，並載明執行長遴聘作業程序等。
至於基金會執行長人選遴聘案，外交部表示，尊重其董事會依據章程賦予董事會的職權與運作機制。
外交部提及，該基金會章程也明定由其董事會決定經費的管理及運用，審定其內部管理辦法，並訂有「補助計畫作業要點」及「政黨補助計畫作業要點」，規範相關補助的對象及計畫類別等，相關議題並於基金會的董事會及監察人會議中進行討論。
外交部說，作為台灣民主基金會的主管機關，除確保其遵循相關法令外，也尊重該基金會董事會依照章程規定的治理及運作。
外交部強調，期盼董事會秉持基金會成立宗旨，發揮國家級基金會及跨黨派合作的精神，儘速遴選出合適的新任執行長人選，以利該基金會配合推動外交政策，有效凝聚世界民主力量，拓展台灣外交空間。
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