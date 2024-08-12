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許銘春傳投入綠營高雄市長初選 知情人士曝說明時機

中央社／ 高雄12日電
勞動部前部長許銘春日傳出有意投入民進黨高雄市長初選。圖／聯合報系資料照片
勞動部前部長許銘春日傳出有意投入民進黨高雄市長初選。圖／聯合報系資料照片

勞動部前部長許銘春日前在一場餐會上透露，有意投入民進黨高雄市長初選；知情人士今天向中央社記者表示，許銘春近日將在高雄對外說明參選一事。

許銘春日前在一場祝賀新任中山大學校長的餐會上，向在場人士透露，將加入民進黨高雄市長初選行列。

記者今天致電許銘春，但許銘春未接電話；據許銘春身邊知情人士表示，許銘春準備近期在高雄向外界說明參選一事。

許銘春曾任高雄市副市長，與前高雄市長陳菊關係密切；2018年接任勞動部長，今年5月20日卸任。

除了許銘春，綠營多人角逐高雄市長大位，民進黨高雄市立委許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩等人，均也有意爭取代表民進黨參選高雄市長。

許智傑更已陸續在高雄市各區懸掛看板，看板主軸是「AI首都」，表示希望努力將打造高雄為「AI首都」；相較綠營競爭激烈，國民黨則是預計派立委柯志恩再度參選高雄市長。

民進黨 許銘春 高雄市

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