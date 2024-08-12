快訊

巴黎奧運／誇張！獎牌不到十天就掉漆 有人則剛拿金牌就忘在Uber上

台南嚴重車禍！成大校區外2車對撞 再衝騎樓釀1死4傷

獨／政院已發出人事公文 財政部下令公股董總確定本周三交接

「零日」惹議…沈伯洋澄清：被統戰名單 不等同第五縱隊

中央社／ 台北12日電
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報資料照片 林伯東
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報資料照片 林伯東

台劇「零日攻擊 Zero day」前導片日前播出後，引發國民黨立委質疑。對於片中提的第五縱隊，民進黨立委沈伯洋表示，一直以來，他認為中配不是高危險群，立委風險最高，村里長和教授也是，不因這些人值得懷疑，而是中國對這些特定職業群體的接觸非常積極。

沈伯洋今天接受網路節目「中午來開匯」訪問，對於描述台海戰爭威脅下，社會不同角色對戰爭的態度，其中又以第五縱隊引發諸多討論。

沈伯洋指出，實際上這類人數並不如外界所想的那麼多，被統戰的人數雖然不少，但不等同於「第五縱隊」。被統戰名單和是否成為第五縱隊，這是2個層次的問題，不能混為一談。

沈伯洋表示，他的目標是要限縮第五縱隊的定義和範圍，在非戰爭時期，很難確定誰是第五縱隊。之前有不少香港抗議者來到台灣，曾經被懷疑是間諜，這種懷疑的態度非常容易將問題簡化為非黑即白。

沈伯洋說，有一位香港抗議者曾給他看過一條來自中國公安的簡訊，內容提到：「在台灣見了哪個單位？如果不告訴我，現在就在你家樓下，你已經違反國安法，公安已在你姊姊家樓下。」在這樣的情況下，抗議者可能會出於保護家人的考量而透露信息，但這並不意味著他們是「間諜」。

沈伯洋表示，當初他提出風險排列的概念，是為了立法時，更準確地聚焦於需要關注的對象，而非針對中配。立委風險最高，黑道不是高風險族群，村里長和教授反而才是高風險群體，而這種高風險並非因為這些人值得懷疑，而是因為中國對台灣這些特定職業群體的接觸非常積極。

沈伯洋說，他曾和民眾黨立委黃國昌共同起草過「境外勢力代理人法」，內容主要針對高風險人士，要求這些人申報與中國黨政軍接觸的情況，「立意在於透明化，而不是懲罰。」

對於他提案修改兩岸人民關係條例，立委赴中須納入國安管制，沈伯洋說，政府高級官員前往對岸探親，根據公務人員關係條例規定需要登記，唯獨立委不在此列，這是一個漏洞。因此，他對於黃國昌擋下該修法法案感到不解，接下來他將再度嘗試推動相關法案。

此外，針對國會調查權議題，有在野黨立委一再表示向政府單位索取資料不給，沈伯洋說，當時他就建議應該要先修國家機密保護法及文書處理規則，文書處理規則，保密標準要更精確一致，但藍白針對國會職權的修法版本太過激烈，前述規則還沒改清楚，一次就跳太多。

沈伯洋表示，民進黨贊成國會改革，但目前藍白通過的版本不夠周全，不是說藍白的版本完全不可行，但調查時間、能力、成立專案小組或委員會，甚至是立委到底懂不懂調查都需要討論。

沈伯洋 藍白 風險

延伸閱讀

沈伯洋擔任台劇「零日攻擊」顧問 前空軍副司令批：搞得亂七八糟

助理驚傳「服藥抗議」？ 沈伯洋駁因解聘情緒失控

立委沈伯洋成立花蓮服務處 要讓縣民更認識傅崐萁

批質詢常淪大型造謠現場 民進黨立委沈伯洋：可以考慮廢掉

相關新聞

許銘春傳投入綠營高雄市長初選 知情人士曝說明時機

勞動部前部長許銘春日前在一場餐會上透露，有意投入民進黨高雄市長初選；知情人士今天向中央社記者表示，許銘春近日將在高雄對外說...

帕運選手備戰倒數！鄭麗君打氣：成為台灣英雄堅強後盾

2024巴黎帕運將於8月28日登場，行政院副院長鄭麗君今訪視高雄左營國家運動訓練中心，為帕運代表團加油打氣；她並說，政府...

韓國瑜接見美民主黨眾議員 史垂克蘭：台美關係強健

立法院長韓國瑜今天接見美國聯邦眾議員史垂克蘭所率民主黨議員團，歡迎來台交流。團長史垂克蘭代表訪問團致詞時說，台美關係強健...

擴增免費營養午餐遭扣補助款 南投縣喊話中央：多給空間

近年多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，其中南投縣因擴增學校免費營養午餐，遭扣減補助款155.8萬元。縣府...

兒少性剝削怎麼報導？ 衛福部：3情形可揭露任職單位

北市發生私立幼兒園狼師性侵幼童案件，因法令限制新聞報導細節，引爆輿論質疑是在保護加害人，導致不知情的人受害。衛福部制定「...

【重磅快評】對盧業中不放心 還是解不開韓國瑜心結？

政壇有兩個人事案正在角力中，一是立法院會不會開臨時會審查NCC、考試委員人事案，一是民進黨持續卡台灣民主基金會執行長人事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。