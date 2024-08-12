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帕運選手備戰倒數！鄭麗君打氣：成為台灣英雄堅強後盾

中央社／ 台北12日電
行政院副院長鄭麗君（前左2）12日訪視高雄左營「國家運動訓練中心」，她表示，政府會成為帕運選手堅強後盾。行政院提供（中央社）
行政院副院長鄭麗君（前左2）12日訪視高雄左營「國家運動訓練中心」，她表示，政府會成為帕運選手堅強後盾。行政院提供（中央社）

2024巴黎帕運將於8月28日登場，行政院副院長鄭麗君今訪視高雄左營國家運動訓練中心，為帕運代表團加油打氣；她並說，政府計畫將體育署升格為體育暨運動發展部，提升體育運動專業，成為每一位台灣英雄最堅強後盾。

行政院發布新聞稿表示，鄭麗君訪視高雄左營國家運動訓練中心並致贈每位選手與教練團「平安御守」行李吊牌，祈願選手出征帕運「平安參賽、享受比賽、締造佳績」。

2024巴黎帕運將於8月28日至9月8日盛大舉行，台灣選手共取得7運動種類、共計13席參賽資格。

鄭麗君強調，她代表行政院長卓榮泰為帕運代表團的選手教練加油打氣，並號召民眾繼續為帕運選手加油，期待選手在夢想舞台上發光發熱，讓世界看到台灣。

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠陪同訪視時表示，帕運選手今年首次長期進駐國家運動訓練中心集訓，國訓中心不僅提供專業訓練，在伙食方面更獲得選手讚賞。

穆閩珠特別感謝相關單位，尤其國訓中心透過高科技輔助器材及防護員機制，降低選手受傷機率，讓選手可以發揮潛力，對於今年帕運成績有信心，請大家拭目以待。

鄭麗君說，為全力支援選手前進2024巴黎帕運，教育部體育署於2023年12月啟動「帕拉林匹克運動會備戰計畫」，安排帕運選手進駐國訓中心集訓，讓選手在完善的後勤支援環境中安心備戰。

鄭麗君指出，本屆巴黎帕運備戰及參賽資源挹注是歷屆最佳，而且不只是國內訓練資源，政府相關單位更規劃於巴黎帕運會場首度啟動後勤支援服務，包括膳食公寓、運動中心、隨行醫師、物理治療師等相關醫療服務，還有情蒐分析等資源，用專業團隊打造堅強後盾，讓選手盡情發揮。

訪視中，第6度出征帕運的健力選手林資惠提及，進駐國訓中心不但吃得好、住得好，醫療也很好，國訓中心給帕運選手最大的照顧與支持，讓選手可以專心訓練，未來帕運選手就不用再羨慕參加奧運的選手了。

鄭麗君則強調，奧運跟帕運賽事本來就是並行的，政府會用同等資源支持，鼓勵更多身心障礙者從事運動，並有權利跟機會選擇是否成為職業的運動員。

最後，鄭麗君表示，政府計畫將體育署升格為體育暨運動發展部，以推動台灣運動普及化及產業發展，成為每一位台灣英雄最堅強的後盾；升格相關事宜已在積極籌備中，待帕運結束後將正式推動，期盼透過組織變革，提升體育運動專業，促進運動產業發展。

運動 鄭麗君 體育

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