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擴增免費營養午餐遭扣補助款 南投縣喊話中央：多給空間

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府因非法定社福支出擴增學校免費營養午餐，遭中央扣減補助款155.8萬元，盼中央能多給予地方政府調整空間。圖／本報資料照
南投縣政府因非法定社福支出擴增學校免費營養午餐，遭中央扣減補助款155.8萬元，盼中央能多給予地方政府調整空間。圖／本報資料照

近年多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，其中南投縣因擴增學校免費營養午餐，遭扣減補助款155.8萬元。縣府表示，考量照顧縣內學子，且不讓弱勢孩童遭標籤化，仍會全面補助，在非法定社福支出預算上，也盼中央應多給予地方政府多些調整空間。

南投縣統計，去年度非法定社福支出約5.6億元，老人假牙補助約4186萬元、敬老愛心卡約4920萬元、重陽敬老禮金約1.01億元，均為社福支出；生育獎勵金約4090萬元、免費營養午餐約3.26億元，分別歸屬政務、教育科學文化支出。

其中，去年社福預警項目遭扣減補助款155.8萬元，經了解，係因增加旭光高中部師生、國小附幼教保員每月補助額度由600元提高至990元，該部分所增加的非法定社福支出，而遭中央扣款；此外，非法定社福支出也遭質疑是政策買票。

縣府表示，考量旭光高中是縣內唯一的縣立高中，且為完全中學，因此比照國中部有免費營養午餐；附幼教保員與國小導師相同，午餐時間須留班看顧學童，因此也給予補助，出發點都是要讓縣內師生能獲得最好的營養及照顧。

而南投縣免費營養午餐政策並未排富，主要是考量縣內偏鄉及弱勢孩童不少，基於照顧全縣學子，減輕家長負擔，同時避免標籤化，而採取全面補助。經費上也是自行開發財源，以砂石開採基金支應，不會排擠其他預算，因此仍會延續辦理。

此外，因各縣市人口結構、少子化、高齡化、財政等狀況不同，在非法定社福支出預算上，中央應多給予地方政府調整空間，能依現況補足中央社福政策不足之處，而非以扣減補助款一昧防堵。

南投縣 幼教 營養午餐

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