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韓國瑜接見美民主黨眾議員 史垂克蘭：台美關係強健

中央社／ 台北12日電
立法院長韓國瑜（圖）12日在立法院接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland）訪團。（中央社）
立法院長韓國瑜（圖）12日在立法院接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland）訪團。（中央社）

立法院韓國瑜今天接見美國聯邦眾議員史垂克蘭所率民主黨議員團，歡迎來台交流。團長史垂克蘭代表訪問團致詞時說，台美關係強健，未來也會維持這樣強健的關係，美國與台灣站在一起。

史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯，史崔珂蘭）率領民主黨議員團於11日至15日訪問台灣。今天下午一行前往立法院拜會韓國瑜，到場的訪團成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、克勞基特（JasmineCrockett）及所屬幕僚。

國民黨立委徐巧芯、民進黨立委林月琴、民眾黨立委陳昭姿在場，代表立法院各黨團一同接待美國民主黨議員團。這場活動僅公開雙方致詞時段，之後則不公開。

韓國瑜致詞時表示，他上任以來接待多個團體，這是首次接待訪團成員全部都是女性國會議員，所以立法院3黨都派出女性立委到場表達熱情歡迎。訪賓首次訪台，台灣人非常熱情、善良，歡迎各地來的好朋友，特別是美國國會議員。

韓國瑜向訪賓介紹立法院時，提及本屆立法院113席立委中，女性立委有47位，在各領域都學有專精。他以在場3位女性立委為例指出，徐巧芯專長國防、外交、公共政策，林月琴專長社會福利和防治犯罪，陳昭姿專長藥學。

致詞時，韓國瑜並幽默表示，過去幾十年來，歷任立法院長都有一頭秀髮，只有他頭髮最少。韓國瑜此話，經過翻譯之後，外賓笑聲不斷，現場氣氛歡樂。

史垂克蘭代表訪問團致詞時說，台美關係強健，未來也會維持這樣強健的關係。她指出，台美強健夥伴關係橫跨文化、經濟、觀光交流等多個領域；訪團在此也跟全世界分享一個訊息，即美國與台灣站在一起。

史垂克蘭表示，台美關係因為民主而更形重要，美國非常珍視包括自由、公民權利、人權、法治等普世價值，這些對企業界和全世界也都非常重要。

立法院長韓國瑜（中）12日在立法院接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland）（左3）訪團等一行，比讚合影。（中央社） 中央通訊社
立法院長韓國瑜（中）12日在立法院接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland）（左3）訪團等一行，比讚合影。（中央社） 中央通訊社
立法院長韓國瑜12日在立法院接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland）訪團，史垂克蘭（圖）致詞表示，美國相當重視公民權利、人權法治等，這些對於全世界都非常的重要。（中央社）
立法院長韓國瑜12日在立法院接見美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland）訪團，史垂克蘭（圖）致詞表示，美國相當重視公民權利、人權法治等，這些對於全世界都非常的重要。（中央社）

立法院 議員 韓國瑜

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