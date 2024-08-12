兒少性剝削怎麼報導？ 衛福部：3情形可揭露任職單位

北市發生私立幼兒園狼師性侵幼童案件，因法令限制新聞報導細節，引爆輿論質疑是在保護加害人，導致不知情的人受害。衛福部制定「媒體報導兒少及性暴力事件指引」，今天公布內容，明定媒體在三種情形可以適時報導或揭露加害人任職單位，另公布五大注意事項，包括未來報導不能出現美化性剝削字眼如「傳播妹」、「公關妹」。

根據「兒少權法」第69條規定，兒少性剝削事件不得揭露可辨識兒少身分資訊，避免再次造成被害人心理的創傷。由於引發保護加害人之議，衛福部8月1日討論「兒少及性暴力事件報導指引」，擬定報導原則草案，衛福部保護司長張秀鴛表示，今正式公布，放寬媒體在符合三項原則下，可適度揭露相關資訊：

一、行為人已成年，事件發生後，調查確定前或調查成立後，任職於兒少、身障、老人機構，媒體可公布任職單位。

二、被害人為成年人，需經本人同意，才可公布案情與加害人身分。

三、其他經事業主管機關召開會議審議通過的事件內容，媒體可報導機構名稱。

另外，衛福部也公布 「媒體報導兒少及性暴力事件指引」五大注意事項，包括應尊重被害人及其家屬感受，避免對其進行侵入式採訪或拍攝，造成二度傷害。媒體報導原則要中立，避免對行為人未審先判、標籤化或主觀敘述。新聞報導的標題、內文等用字用語應以中性語氣呈現，避免激化閱聽大眾情緒與對立。

另外，不得過度描述性暴力事件發生、行為細節的文字或圖片，張秀鴛說，避免強調非法網站，或美化兒童及少年性暴力的詞彙或文意，例如用「傳播妹」來描述伴遊、伴唱、伴舞，反而是美化性剝削。

媒體報導兒少及性暴力事件指引5大注意事項：

一、媒體報導兒少及性暴力事件時，應尊重被害人及其家屬感受，避免對其為侵入式採訪或拍攝，造成二度傷害。

二、媒體報導或記載，應避免對行為人未審先判、標籤化或主觀敘述。

三、新聞標題、內文之用字用語應以中性語氣呈現，避免激化閱聽大眾情緒與對立，且不得過度描述（繪）性侵害、性騷擾、兒童及少年性剝削等性暴力事件發生、行為細節之文字或圖片。

四、媒體報導兒少及性暴力事件標題、內文之用字用語，避免強調非法網站，及可能強化「兒童或少年可做為性的對象」、「兒童或少年性剝削迷思」，或美化兒童及少年性暴力的詞彙或文意。

五、媒體報導兒少及性暴力事件，應適時宣導、加註警語及相關求助管道或專線，協助閱聽大眾認識兒少及性暴力相關法令與因應方式。