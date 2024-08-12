【重磅快評】對盧業中不放心 還是解不開韓國瑜心結？

政壇有兩個人事案正在角力中，一是立法院會不會開臨時會審查NCC、考試委員人事案，一是民進黨持續卡台灣民主基金會執行長人事案。兩案交集正是立法院長韓國瑜，民進黨以憲法忠誠義務對韓施壓，卻無視民主基金會執行長難產近兩個月，民進黨強調二軌外交有多重要，但遇到韓國瑜就變得無足輕重了。

立法院臨時會開不開，成了朝野攻防議題。民進黨急於處理NCC、考試委員人事案，立院黨團幹事長吳思瑤稱已發函請立法院長韓國瑜盡速召集朝野協商，用臨時會處理人事同意權是立法院職責，也是憲法的忠誠義務。吳還說，解鈴還須繫鈴人，盼韓積極協調找出朝野都能接受的方式，不讓機關癱瘓空轉。

不過，要不要開臨時會，朝野各有盤算；民進黨只想處理NCC、考試委員人事案，國民黨盼處理選罷法，民眾黨則想一併審查吹哨者保護法。藍營放話，若只審人事案就沒有開會必要，接下來，端看韓國瑜如何接球。

其實，除了NCC、考試委員人事案，台灣民主基金會執行長盧業中的人事案也是朝野關注話題。韓國瑜擔任基金會董事長都快兩個月了，但基金會執行長一職一直懸缺，必須要儘快處理，而人事卡關的原因正是綠營全力「卡盧」。

外傳，韓國瑜打算九月親上火線正面迎戰，在董事會力薦屬意的盧業中。如此一來，立法院臨時會是否召開，可能就是基金會人事案的重要觀察指標。

但令人納悶的是，民進黨政府口口聲聲強調二軌外交有多麼重要，前總統蔡英文卸任前夕即傳出她將成立智庫，替國家培養人才，並接受各國邀約演講，做的就是二軌外交；民進黨成立黨外交培力營並訪美，行前賴清德還勉勵一番；同樣也是推動二軌定交。但回頭看看民主基金會，只因為盧業中是韓國瑜推薦的人選，就不惜讓基金會卡關停擺，難道二軌外交也成了政治攻防籌碼？

為了卡盧，民進黨提出似是而非的理由，主要為6月19日韓國瑜因主持立法院會議向 董事會請假，儘管已明示由盧業中接任執行長，但綠營董事們仍以韓國瑜不在場，無法針對盧業中做出說明為由，主張擱置人事案。

但民進黨真的對盧業中陌生嗎？還要韓國瑜親自說明嗎？其實盧在民主基金會擔任副執行長長達6年，嫻熟基金會業務，期間經歷王金平、蘇嘉全、游錫堃三位院長，如果蘇、游都不覺得有問題，為何民進黨會對他那麼不放心？還是捨不得基金會一年1.3億元的預算？

韓國瑜雖擔任基金會董事長，但基金會每三個月要開會一次，執行長要向董事會負責，民進黨佔董事會優勢席次，要強力監督基金會運作也沒有問題，甚至盧業中被問到未來的國會外交是走賴清德路線或韓國瑜路線，盧業中都說基金會要以彰顯民主價值做為最重要目標，不正是基金會設立的宗旨嗎？

民進黨顯然還在打一個巨大的韓國瑜心結，正如吳思瑤所言，解鈴還須繫鈴人，盧業中的人事案，很可能是民進黨要打開的第一個結。