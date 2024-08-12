【重磅快評】假帳案+三大案 柯文哲餵鯊秀變烤魚秀

民眾黨慶「火烤柯P」橋段改變成真，民眾黨主席柯文哲最近火燒連環船，不僅總統大選爛帳說不清，連昔日市府副手彭振聲都因涉貪罪嫌重大遭限制住居。柯文哲一向臭屁的「誠信、清廉」全部大翻車，他最擅長的「餵鯊秀」也變成「烤魚秀」，網友戲稱「木可你不可」，柯文哲今天下午親上火線，因為這次「烤物」正是他自己。

柯文哲在台北市長任內的媒體聯訪，被他自嘲為「餵鯊秀」，柯文哲把記者比喻為鯊魚群，他常語出驚人，引導政治風向，當議題不利時，柯文哲就會拋出另一個驚爆話題來轉移焦點，瞬間把自己從獵物變回獵人，餵鯊秀成為柯文哲招牌的個人秀。選舉假帳案和北市三大案卻讓柯文哲踢到鐵板，同樣是鯊魚環伺，神隱36小時的柯文哲上午一步出家門就被媒體包圍，以往最熱門的餵鯊秀卻讓柯文哲一度不耐煩說，「再問我要生氣了」。

台北地檢署偵辦京華城容積率案，日前已約談多名台北市都發局、都更處官員，今天上午再以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、台北市前副市長的彭振聲。歷時約3小時偵訊，彭振聲因涉犯貪汙圖利等罪嫌遭限制出境、出海、住居。面對媒體追問，彭振聲上午不發一語。

柯文哲、彭振聲被告發並由北檢簽分他字案偵辦，包括京華城、北士科及台北市萬大第一果菜及漁類批發市場案，2人皆為被告，檢廉已陸續約談多名證人。民進黨台北市議員簡舒培直指，彭振聲雖然聲稱未提到「京華城案由柯文哲自己簽署」，但提到都更容積獎勵是最高首長的行政裁量權，當時台北市最高行政首長就是柯文哲。

京華城案已經案發多年，檢廉此時偵辦，許多第一手證據恐怕早已被破壞殆盡，相關人證要串證早已完成，彭振聲此刻仍遭限制出境、出海、住居，恐怕是政治意義大於司法意義，警告「柯友友」不要輕舉妄動。

至於持續延燒的政治獻金案，北檢已主動簽分他字案調查。民眾黨下午大陣仗召開記者會，柯文哲表示，錢沒有進到個人口袋，小額捐款沒有一筆筆輸入申報，這次大選是民眾黨成立後第一次總統大選，大家都在摸索沒有經驗，民眾黨不會被挫折擊倒。時任競選副總幹事陳智菡說，經過第一階段查核，總共15筆漏報、2筆誤報，民眾黨沒有如實申報監察院，主因非常多小額募款，會計師端木正自行把金額申報到木可、時樂跟尼奧等公司，「因為會計師便宜行事，漏報金額約2000萬元」。財務長李文宗鞠躬道歉說，過程他完全不知情。木可公司今也發聲明「即刻暫停運作」，並依法進行公司清算。

民眾黨似乎把關鍵問題全推給會計申報的低級錯誤，但對於專業會計師而言，這是何其嚴重的指控，身為會計師的端木正若要吞下來，結局就是葬送專業生命，會計師事務所也可關門打烊了。對於外界質疑李文宗妹妹李文娟、柯文哲妻子陳佩琪的利益關係，民眾黨卻是輕輕帶過，像是微整型一刀切割，效果見仁見智。

柯文哲曾語出驚人，前總統蔡英文身邊「每個都貪汙」，柯文哲查無實證，事後僅推說是言過其實，「我講話就是這樣，高興不高興隨便你。」柯文哲炎上別人都很大聲，一講到自己的財務問題就是一筆迷糊帳，但申報假帳、偽造文書不是道歉就可了事，這是法律問題，也是政治問題，柯文哲既不透明、也不清廉，這次遇到「巨齒鯊」，柯文哲還能全身而退嗎？