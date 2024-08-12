巴黎奧運落幕 總統府擬16日舉辦台灣英雄大遊行

總統府今發出新聞稿指出，賴清德總統將於8月16日在總統府接見「2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團」並進行直播，同時安排「台灣英雄大遊行」。

總統府指出，我國「2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團」創下2金、5銅佳績，賴清德總統將於8月16日在總統府接見巴黎奧運代表團，並以「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」為主題舉辦英雄派對，以及安排「台灣英雄大遊行」，活動全程亦將進行直播。

總統府指出，巴黎奧運代表團最後一批返國選手，將於明日清晨返抵國門，賴總統援上屆東京奧運之前例，飛航期間將由空軍派遣3架F-16V戰機伴飛；空軍將以安全考量優先的前提下，全力達成任務，並代表全體國人傳達對奧運代表團的感謝，以及對於體育活動的支持。總統府也提醒國人朋友，明日清晨若聽到戰機起降的聲音，請勿驚慌緊張，致敬台灣英雄的「榮耀之聲」將是明早大家的「Morning Call」。

總統府表示，巴黎奧運代表團將在8月16日下午1時至3時，結束總統府內活動後，登上「台灣英雄大遊行」車隊，預計下午3時由總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路（英雄谷）、至忠孝西路及中山南路口結束。總統府邀請國人共襄盛舉，熱烈歡迎台灣英雄光榮返國，給巴黎奧運代表團的台灣英雄支持與鼓勵，展現「Team Taiwan」的精神。

總統府指出，「台灣英雄大遊行」相關的活動細節與交通管制事項，仍持續緊鑼密鼓確認中，總統府感謝台北市政府、中華奧林匹克委員會、中華文化總會、教育部、內政部、國防部、交通部、桃園機場公司等相關單位的協助，近日也將完整公布周邊規劃事宜。屆時，亦請用路人多加留意相關訊息，及配合現場辛苦員警的管制作業，如有不便之處，也請用路人多加海涵。