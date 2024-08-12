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七縣市執行非法定社福遭扣補助款 李彥秀大喊不公平

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

近年多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，遭扣款縣市多喊不平。國民黨立委李彥秀批，中央以「縣市執行非法定社福支出」為由，扣減七縣市補助款，其中桃園市遭扣1億元、苗栗縣遭扣近8000萬元、澎湖縣也遭扣除3000多萬元，中央集權又集錢的作法，根本就是牴觸憲法地方自治的精神。

桃園市長張善政上任後加碼敬老禮金等社福措施，非法定社福支出從前年59億增至去年87億元，導致一般補助款被中央扣減逾1億元，遭審計處質疑財政規畫不周。不只桃園被扣，台南市、澎湖縣、嘉義縣、苗栗、雲林及南投共7縣市被中央扣除補助款

李彥秀表示，各縣市因為人口結構、需求差異以及政策目標不同，本就可因地制宜推出差異化的社會福利制度，以桃園市以及苗栗縣為例，加碼營養午餐、生育補助經費，也是照顧學童的需要以及鼓勵低迷的生育率，請問照顧孩子，加碼未來「何罪之有」？

李彥秀說，賴清德總統一句話便讓私立大專院校學費一年補助約3萬5000元，苗栗縣推動「高鈣午餐」計畫，師生每人每餐補助10元卻要遭到懲處，請問這樣公平嗎？合理嗎？更何況過去有許多地方「先進」的社福作法，中央後來也參考並於全國實施。

李彥秀指出，這也是在野黨要求修改財劃法的根本原因，無論是中央統籌分配稅款還是一般補助款占國稅的比例，皆是不斷下降，整體已從2014年的33.53%下降至28.06%，地方政府的施政，必須看中央的臉色，開心，就多給一點補助；不聽話，幫孩子加菜、加鈣10塊錢，讓孩子吃的好、長的高，就要被扣補助款，請問賴清德與民進黨，「你們對得起孩子的未來嗎？」

李彥秀 澎湖縣

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