快訊

捲假帳疑雲！木可公司聲明即刻起暫停運作 依法進行公司清算

直播／政治獻金假帳疑雲 黃珊珊、柯文哲親上火線說明

6空姐受傷！長榮班機遇亂流餐點灑滿地 乘客苦笑：可樂洗頭初體驗

澳門要求台駐處簽一中承諾書 綠籲中共收回

中央社／ 台北12日電

澳門特區政府要求台灣駐澳門辦事處簽署「一中承諾書」，媒體報導，我方因拒簽而無法派人赴任，陸委會研擬撤館或香港模式兩種處置方案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天呼籲中共收回不合理的要求，不要將惡質政治壓力賦予台灣駐外代表處人員。

吳思瑤在立法院受訪表示，非常遺憾在台灣駐澳門辦事處人員替換過程，中國片面要求繼任人選必須簽署一中承諾書。台灣與中國互不隸屬，任何外交人員不宜，也不會，更不能簽署中共設下的一中承諾書，民進黨團不樂見因此讓中華民國駐澳門辦事處人員無法順利補任，影響對住澳門僑胞、台灣國人的各項服務，以及台灣與澳門之間的商務、觀光、文化、教育等交流。

吳思瑤指出，如果最終無法派員前往遞補工作，撤館可能就是選項之一，不管是最糟的撤館，或是循香港模式，以聘用當地雇員來協助提供服務，都不太是一個提供良好服務的方法。

吳思瑤呼籲中方，不要用這種惡質政治壓力賦予駐外代表處人員，駐外人員的責任是服務在當地台灣國人各項商務合作及交流，希望不要走上撤館這條路，中國也應收回簽署一中承諾書這種不合理的要求。

吳思瑤 澳門

延伸閱讀

柯文哲政治獻金疑雲 綠：民眾黨有3關要過

澳門迫簽一中承諾書？ 綠黨團：不樂見走上撤館這條路

評柯文哲假帳風波要過三關 她：政治不難找回良心而已

綠營曝不遞臨時會提案原因 喊話韓國瑜速召集朝野協商

相關新聞

巴黎奧運落幕 總統府擬16日舉辦台灣英雄大遊行

總統府今發出新聞稿指出，賴清德總統將於8月16日在總統府接見「2024年第33屆巴黎奧林匹克運動會代表團」並進行直播，同...

接見蕭氏宗親總會 蕭美琴：我是第二位姓蕭的副總統

副總統蕭美琴今天上午接見「台灣蕭氏宗親總會及各縣市宗親會理事長暨歷任總會長伉儷」，她表示，期盼未來共同努力，成為地方發展...

七縣市執行非法定社福遭扣補助款 李彥秀大喊不公平

近年多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，遭扣款縣市多喊不平。國民黨立委李彥秀批，中央以「縣市執行非法定社福...

民主基金會執行長懸而未決 洪孟楷要民進黨別再阻擋

台灣民主基金會執行長一職懸而未決，難產近兩個月，外傳綠營有屬意人選，而立法院長、民主基金會董事長韓國瑜傾向由政大國際事務...

澳門迫簽一中承諾書？ 綠黨團：不樂見走上撤館這條路

「自由時報」報導指出，澳門特區政府要求台灣駐澳門辦事處人員簽署一中承諾書，若拒簽將無法派人赴任，未來若沒人派駐，陸委會不...

加碼非法定社福嘉縣被扣補助 翁章梁：期待中央修法

多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，遭扣款縣市多喊不平，嘉義縣也遭扣除補助款705萬餘元；縣長翁章梁表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。