澳門要求台駐處簽一中承諾書 綠籲中共收回

澳門特區政府要求台灣駐澳門辦事處簽署「一中承諾書」，媒體報導，我方因拒簽而無法派人赴任，陸委會研擬撤館或香港模式兩種處置方案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天呼籲中共收回不合理的要求，不要將惡質政治壓力賦予台灣駐外代表處人員。

吳思瑤在立法院受訪表示，非常遺憾在台灣駐澳門辦事處人員替換過程，中國片面要求繼任人選必須簽署一中承諾書。台灣與中國互不隸屬，任何外交人員不宜，也不會，更不能簽署中共設下的一中承諾書，民進黨團不樂見因此讓中華民國駐澳門辦事處人員無法順利補任，影響對住澳門僑胞、台灣國人的各項服務，以及台灣與澳門之間的商務、觀光、文化、教育等交流。

吳思瑤指出，如果最終無法派員前往遞補工作，撤館可能就是選項之一，不管是最糟的撤館，或是循香港模式，以聘用當地雇員來協助提供服務，都不太是一個提供良好服務的方法。

吳思瑤呼籲中方，不要用這種惡質政治壓力賦予駐外代表處人員，駐外人員的責任是服務在當地台灣國人各項商務合作及交流，希望不要走上撤館這條路，中國也應收回簽署一中承諾書這種不合理的要求。