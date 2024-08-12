民主基金會執行長懸而未決 洪孟楷要民進黨別再阻擋

台灣民主基金會執行長一職懸而未決，難產近兩個月，外傳綠營有屬意人選，而立法院長、民主基金會董事長韓國瑜傾向由政大國際事務學院副院長盧業中接任。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，盧業中曾與立法院前院長王金平、蘇嘉全合作過，絕對是合適人選，籲民進黨別再用意識形態卡人事，影響民主外交進程。

洪孟楷說，韓國瑜上任後一波三折，民主基金會執行長現在竟還無法上任。相關章程寫得清楚，執行長應由董事長任派，並對董事會負責。

洪孟楷表示，盧業中是相當適合的人選，過去也曾在民主基金會服務過，跟立法院前院長王金平、蘇嘉全都有合作經驗。

洪孟楷呼籲，民進黨相關代表、政府別用意識形態去卡人事。為什麼如此簡單的人事要從3月卡到9月？如果因為這樣，導致民主外交無法前進，絕非大家樂見的情形。