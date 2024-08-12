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澳門迫簽一中承諾書？ 綠黨團：不樂見走上撤館這條路
「自由時報」報導指出，澳門特區政府要求台灣駐澳門辦事處人員簽署一中承諾書，若拒簽將無法派人赴任，未來若沒人派駐，陸委會不排除撤館。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤回應，當然不希望走上撤館這條路，呼籲對岸別以惡質政治壓力對待，應收回此種不合理的要求。
吳思瑤遺憾指出，台灣、中國互不隸屬，任何外交人員不宜也不能簽署一中承諾書，若我方駐澳辦事處的同仁因此不能補任，可能會影響對很多駐澳僑胞台灣國人的服務，也會影響台澳間的商務、觀光、文化、教育的交流，不樂見這樣的走向。
吳思瑤說，若最終無人遞補，最糟將撤館，或循香港模式，採聘任當地雇員協助機關服務，但都不是能夠提供最好、最高品質服務的方法，呼籲中方不要以惡質的政治壓力對待我駐澳人員，也希望不要走上撤館這條路，盼中國收回這種不合理的要求。
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