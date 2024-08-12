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蕭副總統接見蕭氏宗親 盼共同關懷社會貢獻國家

中央社／ 台北12日電

副總統蕭美琴今天接見「台灣蕭氏宗親總會及各縣市宗親會理事長暨歷任總會長伉儷」，她期盼未來共同努力，除了關懷社會、貢獻國家，更成為地方發展、推廣公益的重要精神及力量。

蕭副總統這項行程並未公開，總統府會後發布新聞稿。訪賓一行由台灣蕭氏宗親總會總會長蕭明仁率領，內政部主任秘書黃駿逸陪同，赴總統府拜會蕭副總統。

蕭副總統致詞時表示，今天很高興在總統府接待蕭氏各宗親、宗長，她特別榮幸能得到台灣人民的支持，與總統賴清德一起服務所有民眾。台灣的各宗親會一直是地方上聯繫感情非常重要的社團，除了聯誼之外，更能投入公益、回饋社會，讓大家引以為傲。

蕭副總統說，她是第二位姓蕭的副總統，還有一位前輩、前副總統蕭萬長，幾個月前在別的活動遇到他的親人，她與蕭萬長雖分屬不同黨派，但同為蕭氏宗親覺得格外親切。

蕭副總統期盼，未來蕭氏宗親們一起努力，除了關懷社會、貢獻國家之外，更成為地方發展、推廣公益的重要精神及力量。

公益 總統府 蕭萬長

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