藍籲勿卡民主基金會人事 綠：執行長依慣例總統任命

針對財團法人台灣民主基金會執行長人事爭議，國民黨立法院黨團呼籲民進黨不要用政治意識鬥爭卡人事；民進黨立法院黨團則表示，執行長慣例都由總統任命，基金會作為二軌外交，應當依循總統的外交路線執行國家既定方向。

台灣民主基金會於今年6月19日舉行董事會，依據章程由立法院長韓國瑜接任基金會新任董事長。至於執行長一職，韓國瑜屬意由政大國際事務學院副院長盧業中接任，不過，該項人事案卻擱置，目前由副執行長廖達琪代理。有媒體報導，韓國瑜擬於9月在董事會力薦盧業中擔任執行長。

國民黨團書記長洪孟楷上午在立法院接受媒體聯訪時表示，韓國瑜上任後，台灣民主基金會人事一波三折，到目前為止，執行長還是沒有辦法上任。該基金會章程很清楚，執行長由董事長任派，對董事會負責。

洪孟楷說，為什麼這樣一個簡單的人事，從3月一直要到9月才能塵埃落定， 呼籲民進黨不要用政治意識鬥爭、小枝小節去卡人事，而造成台灣民主外交沒有辦法推進，這絕對不是大家樂見。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，之前媒體說執政黨在卡韓，不讓韓國瑜出任民主基金會董事長，但事實證明，沒有人在卡韓，韓國瑜也順利接任董事長，所以部分媒體的很多說法都是不真實的，應予以駁斥。

吳思瑤說，執行長人選從過去到現在，均依據慣例由總統任命，主要是基金會作為二軌外交的角色，應當依循總統的外交路線，執行台灣與民主國家同盟的國家外交方向，基金會應依循慣例，找出1位在外交理念與執政黨一致的合適人選，這才是民主基金會應該承擔的任務、責任。