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加碼非法定社福嘉縣被扣補助 翁章梁：期待中央修法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
主計總處對地方預算編列及執行預警結果，嘉義縣被扣除補助款705萬8千元，縣長翁章梁希望中央能檢討各非法定預算，是否有機會變成法定預算。圖／本報資料照片
主計總處對地方預算編列及執行預警結果，嘉義縣被扣除補助款705萬8千元，縣長翁章梁希望中央能檢討各非法定預算，是否有機會變成法定預算。圖／本報資料照片

多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，遭扣款縣市多喊不平，嘉義縣也遭扣除補助款705萬餘元；縣長翁章梁表示，除了滾動式檢討外，也期待中央能檢討各非法定預算，是否有機會變成法定預算，不致於一國多制，造成縣市福利差異。

根據112年度主計總處對地方預算編列及執行預警結果，嘉義縣被扣除補助款705萬8000元。

對此，嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣老年人口比率高，除了爭取中央社福預算補助外，在假牙補助、敬老禮金等非法定社福項目，依據縣內財源狀況訂定補助標準；另，因應近年來出生人口下滑，為鼓勵生育，嘉義縣持續3年增加生育補助最高10萬，減輕育兒負擔。

翁章梁表示，各項政策為權衡縣民福祉所需後辦理，提報行政院主計總處並作滾動式檢討，期待中央能檢討各非法定預算，是否在政策上有機會變成法定預算，不致於一國多制，造成縣市福利的差異性。

嘉義 生育補助 翁章梁

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