藍質疑開臨時會假議題 綠籲韓國瑜盡速召集協商

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，國民黨團不會主動提出要求召開臨時會；如果民進黨團要召開臨時會，先遞出1/4立委的連署，如果沒有遞出，臨時會就是假議題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨希望儘速召開臨時會處理NCC及考試委員2項人事同意權，解鈴還須繫鈴人，呼籲立法院長韓國瑜盡速召集朝野協商，共同找出合宜的方法共同解決，國民黨不要把責任甩鍋給民進黨。

立法院是否召開臨時會受關注，洪孟楷今天在立法院受訪時指出，中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統之咨請或立委1/4以上之請求，得開臨時會。

他說，國民黨團立場非常明確，身為在野黨不可能主動要求召開臨時會，不會遞出1/4立委的連署。民眾黨團沒有1/4的立委，相信也不會遞出1/4立委的連署。所以現在就看民進黨團，要不要遞出1/4的立委連署，要求立法院長韓國瑜召開臨時會，就這麼簡單，直球對決。

洪孟楷表示，民進黨團必須說清楚，要韓國瑜召集朝野協商，意思是要請韓國瑜在9月正式會期協商什麼時候要做相關的人事審查，或是民進黨團要求召開臨時會。

他說，如果民進黨團要臨時會，先遞出1/4立委的連署，這是最基本的門檻；如果沒有遞出，臨時會就是假議題，如果是假議題，國民黨團沒有興趣在這議題上繼續浪費口水，也不會奉陪。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，她重申，5月16日朝野協商白紙黑字共識就是，本屆立法院第一會期延會到7月16日，朝野協商結論奠基於各黨同意，人事同意權用臨時會來處理，避免造成其他憲政機關的空轉。

吳思瑤說，如果民進黨片面提出臨時會連署，在野黨到時候也有話說，例如不尊重其他政黨沒有好好坐下來談之類的話，國民黨不需要甩鍋給民進黨，人事同意權行使是立法院的法定職責，不分黨派都應履行立委法定義務。

媒體追問若臨時會不召開，是否會以提前開議方式處理，吳思瑤表示，韓國瑜應該積極出面協調，找出一個很好的共識，現在就跳到後續包括提早開議，「無法回答」，也不是她可以提出的。