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打造健康台灣 賴清德：減輕三明治世代負擔

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統今上午接見「社團法人國際生命線台灣總會」。圖／擷取自總統府Youtube
賴清德總統今上午接見「社團法人國際生命線台灣總會」。圖／擷取自總統府Youtube

賴清德總統今天表示，政府打造「健康台灣」的願景納入心理健康支持的政策，希望與民間合作提供國人更多支持與照顧，也投注資源提供長輩和下一代更好的服務，減輕三明治世代的負擔。

賴清德總統今上午接見「社團法人國際生命線台灣總會」，訪賓一行由國際生命線台灣總會第24屆總會長陳宗聖率領，衛生福利部長邱泰源及內政部次長董建宏陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、國策顧問暨第24屆國際生命線輔導總會長黃俊森也在座。

賴總統指出，超過半世紀來，台灣生命線提供民眾電話協談及自殺防治的服務。在大家的共同努力下，目前全國22個縣市都有生命線協會的服務，每年的接聽電話更超過19萬通以上。特別是從2022年開始，台灣生命線與衛福部合作，推動青少年網路文字協談服務，隨著時代的改變，為民眾提供另一種協助管道，真的非常感謝大家的用心和努力。

賴總統說，我們現在要打造「健康台灣」，也積極納入心理健康支持的政策，就是希望透過政府和民間的合作，提供國人更多的支持和照顧。像是對於30到45歲的三明治族群，肩負著家庭經濟與照顧的雙重壓力，從這個月開始，衛福部推動的「青壯世代心理健康支持方案」已經上路，提供15歲到45歲的民眾每人3次免費心理諮商。

賴總統並表示，明年度中央政府總預算已經編列完成，其中，長照整體預算將達到927億元。政府將推動「長照3.0」以及「0-6歲國家一起養 2.0」，整體經費也會比今年更多，做得更周延。政府投注資源來提供長輩和下一代更好的服務，希望藉此減輕三明治世代的負擔。並期待，未來政府跟大家繼續合作，一起讓國人得到更完整的照顧，擁有更健康美好的生活。

生命線 總統府 長照

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