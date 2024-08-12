基議會開議 童子瑋：政策引起正反評價 市府要慎重面對

基隆市議會臨時會今天開議，議長童子瑋表示，市府今年諸多政策引起正反評價，市府要慎重面對。是非自有公斷，相信市民會給予正確評價。市府不要以政治角度解讀議員問政，而是要站在市政發展、市民需求立場思考，府會合作發展市政。

基隆市議會第20屆第10、11次臨時會今起開會，今起連續3天議程為市政討論，15、16日為市政考察，19日至23日為一至三讀會。

童子瑋今早主持臨時會開議時表示，市府從去年到現在提出的政策，有規模很大要編列幾億預算，也有地方性、局部性的小型措施。議會秉持在監督基本職責，協助市政發展之間力求平衡，努力尋求府會共識，也是城市發展的共識。

童說，市府今年諸多案子無論規模大小，都攤在陽光下讓民眾看到，並引起不小的正反兩面輿論，市府要慎重面對。其實是非自有公斷，政策亦有公評，相信基隆市民都會給予正確的評價。

童子瑋指出，只要是好的政策，有利於市民和基隆發展的，市府就應該大力去做，議會也會支持與協助。但有些政策未臻成熟，引發質疑的，就需要多討論，無論是市府局處之間，或是府會之間，還有跟市民都需要對話。貿然送入議會徒增輿論的壓力，對市府，對議會及市民都不是最好的方案。

童子韋說，議員本於人民賦予託付的神聖權力，必須審慎的檢視市府的各項提案，若有疑慮自須提出，若判斷此案不可行，本於職責必須否決。議員的否決既出於天職，也與市政息息相關，更牽繫著基隆市民最直接的心聲。

童子瑋籲請市府仔細聆聽議員問政內容，慎重檢視政策，不要以政治的角度解讀，而是站在市政發展、市民需求的立場重新思考。溝通是重要的，市府應主動、積極和議會溝通，說明議案中的細節，若有疑慮也應仔細回應。

童子瑋說，跟市民的溝通更加重要，若是地方性案子，跟在地里民、商家、學校多辦幾場說明會，方可了解在地心聲，以推出政策。若是全市級的大案，更要分區輪流辦理說明會，務必讓多數市民都清楚政策的推動，有一定的支持再執行才會順利，也符合市民對城市的期待。

童子瑋表示，希望今天起召開的臨時進行順利，相關疑慮可以釐清，市府該做的做，不適當的就多加思量。市府尊重議會，府會合作一起發展市政，才是市民最大的願望。