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綠營曝不遞臨時會提案原因 喊話韓國瑜速召集朝野協商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委、黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委、黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，以臨時會處理國家通訊傳播委員會（NCC）委員及考試院考試委員等人事同意案是上會期末的朝野協商共識，也是立法院的法定職責。民進黨已發函請立法院長韓國瑜盡速召集朝野協商，不片面提出臨時會連署是希望朝野和諧，在野不需要甩鍋給別人或做政治批判。

是否在立法院法定休會期間召開臨時會，朝野各有盤算，國民黨盼處理「選罷法」相關提案，民進黨主張專心處理將屆法定期限的通傳會（NCC）、考試委員人事案，民眾黨有意一併審查「吹哨者保護法」等案。綠營已於2日行文韓國瑜討論人事案，但白營嗆聲不隨民進黨起舞，藍營則稱只審人事案就沒有開會必要。

吳思瑤重申，上會期末、5月16日朝野協商共識為本會期延到7月16日，此共識的前提，是奠基於各黨都同意人事同意權要以臨時會的方式來行使；再者，用臨時會處理人事同意權，不造成憲政或其他機關的空轉，是立法院的法定職責，不分黨派都應履行立委的法定義務，也是憲法的忠誠義務。

吳思瑤指出，民進黨團8月2日發函給韓國瑜盼盡速召集協商，針對人事同意權行使落在什麼時間點、什麼方式進行，還是要讓立法院當家作主的韓國瑜召集各黨派來談，找出合宜作法，共同解決；她強調，不要把責任推給民進黨，民進黨團立場非常清楚，希望盡速召開臨時會，或是盡速透過朝野協商由韓國瑜定奪，如何為兩個人事同意權解套。

她說，如果民進黨片面提出臨時會連署，相信在野黨也有話說，「你們這樣就是不尊重其他政黨，沒有好好來談」，民進黨團希望朝野和諧，盼眾人發揮智慧透過協商，在韓國瑜履行立法院長職責的前提下，大家能說、能談，不需要甩鍋給別人，或做政治上的批判。

假使最終沒有召開臨時會，民進黨團是否會主張下會期提前開議？吳思瑤說這件事她無法回答，仍希望朝野依循上會期協商共識，以臨時會處理，8月底考試院人事同意權將到期，NCC人事同意權則早在7月底過期，兩機關承擔民生電信業務，和承擔舉辦國家考試舉辦責任，解鈴還須繫鈴人，盼韓國瑜積極協調找出朝野都能接受的方式，不影響其他機關癱瘓空轉。

民進黨 立法院 韓國瑜

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