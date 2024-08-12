立院是否召開臨時會？ 洪孟楷：民進黨想開就自己連署

立法院近期為了是否召開臨時會等相關話題爭論不休。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天指出，國民黨團不會主動召開臨時會，民進黨團如果想開臨時會，就盡快連署提案，否則就是假議題，無須浪費口水。

民進黨團近期去函立法院長韓國瑜、召開記者會呼籲立法院召開臨時會，審議國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案、考試院考試委員人事案並舉行同意權投票，卻被發現有依程序向立法院提出要求召開臨時會的連署提案。

洪孟楷上午表示，憲法跟立院職權行使法對是否在法定會期外召開臨時會的規定明確，有重大事件及四分之一立法委員連署提案，可由立法院長韓國瑜安排召開全院談話會，決定是否舉行臨時會。

洪孟楷接著說，但現在問題是，目前並無任何一個政黨有四分之一的立委連署提出要求召開臨時會的提案，要不要召開臨時會，目前是假議題，反問民進黨團要不要自己提出連署？

洪孟楷表示，國民黨團態度明確，身為在野黨，不會主動召開臨時會，民眾黨沒有四分之一的立委，所以遞不出申請，現在就看民進黨團是否提案？民進黨如無打算提案，現在就是休會期，是立委在地方會勘並向官員追案件的時刻，民進黨團若沒有提召開臨時會相關提案，要不要召開臨時會就是假議題，藍營不想浪費口水。