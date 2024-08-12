發雞排賀林郁婷奧運奪金 朱立倫盼明年成立體育部

慶賀台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運奪金，國民黨主席朱立倫、國民黨智庫副執行長凌濤等人，今天在國民黨中央黨部發送雞排、珍奶。朱立倫說，應持續支持體育，對於成立體育部有高度期許，希望立法院下會期通過相關法案，在明年成立體育部。

台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌，朱立倫昨天表示，感謝林郁婷再次團結台灣，他將兌現承諾，於12日上午在國民黨中央黨部加碼送300份雞排，凌濤也共襄盛舉，加送200杯珍奶。

今天上午10時不到，國民黨中央黨部外廣場湧現前來領取雞排的人潮，還有民眾清晨6時就來排隊，國民黨派工作人員發放號碼牌及維持排隊秩序。朱立倫則率國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄，以及凌濤等人，在上午10時開始發送雞排、珍奶，不到20分鐘便全數發放完畢。

對於中華隊在巴黎奧運獲得2金5銅的成績，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，巴黎奧運中華隊的成績非凡，大家都非常的開心，尤其奧運最重要就是團結全民，讓大家看到選手奮戰的精神，不管有沒有得牌，大家都要做選手最強後盾，不管得牌是什麼樣顏色，都是大家共同的驕傲。

朱立倫指出，大家應該要持續支持體育，不管是對選手的終身保障，或職業上的扶助或支持都很重要，對於體育部或體育暨運動產業發展部的成立，有高度的期許，既然朝野有這樣的共識，就用最快的速度，希望立法院下會期就可以通過相關法案及措施，盡快在明年就成立體育部。

媒體詢問，和林郁婷一樣捲入性別爭議的阿爾及利亞選手克莉芙確定要對網路騷擾案件提告，政府是否應更積極幫選手爭取權益。

朱立倫表示，不管這次挑戰有多艱難，或者造成多大的風暴，林郁婷及教練都是高EQ面對，林郁婷也都勇敢挺過來。林郁婷是最好的新北女兒，最強的台灣女兒，共同支持林郁婷。政府機關一定要做選手最大的後盾，當然也尊重林郁婷最後的決定。