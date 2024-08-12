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2023年政黨財報曝 民眾黨轉虧為盈還是賸餘最多政黨

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部今日於「政黨資訊網」公開各政黨申報2023年度財務書表。圖／取自內政部政黨資訊網
內政部今日於「政黨資訊網」公開各政黨申報2023年度財務書表。圖／取自內政部政黨資訊網

內政部今天「政黨資訊網」公開各政黨申報2023年度財務書表，3大主要政黨中，民眾黨由虧轉盈，賸餘為2427萬元，為三黨最多，國民黨賸餘為560萬678元，僅民進黨餘絀為負數，短絀2億1056萬元。

內政部表示，今年應申報的78個政黨，有75個政黨完成申報，僅「尊嚴黨」、「復康聯盟黨」未申報，「中正黨」1個政黨經限期補正仍未補正，將提報政黨審議會審議裁罰事宜；民進黨、國民黨、台灣民眾黨等政黨，都顯示合格待追認，指財務報表尚未經黨員大會通過，仍待下次開會追認。

據國民黨決算報告書，2023年收入10億3904萬元、支出11億9469萬元，餘絀為負9617萬3540元，但扣除受黨產會限制命移轉處分的收益及損失後，實際收支餘絀為560萬678元。

此外，國民黨資產總額225億1902萬元，其中遭黨產會凍結、查封等限制性資產219億3853萬元，負債總額21億7160萬元，較上年度增加2854萬餘元，主要為2024大選資金需要，預計2024年度償還。

民進黨2023年收入5億86萬元、支出7億1923萬元，短絀2億1056萬元；台灣民眾黨2023年收入1億8276萬元、支出1億5848萬元，餘絀去年由虧轉盈，為2427萬元。

內政部表示，政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，應於一定期限內申報補正，有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定的情形，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於電腦網路。

內政部表示，未申報依法可處100萬元以上500萬元以下罰鍰；經限期補正而未補正的政黨，則處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

內政部 台灣民眾黨 國民黨

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