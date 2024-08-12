不只奧運期間才挺運動員 朱立倫：盼明年成立體育部

我國女子拳擊好手林郁婷在奧運摘金，對於無端捲入性別爭議風波，體育署擬在賽後與國際奧會討論如何提告國際拳總。國民黨主席朱立倫今天表示，政府機關一定要做選手最大的後盾，當然也尊重林郁婷與教練最後的決定。他也期許立法院下會期開始討論，儘快在明年成立體育部。

巴黎奧運落幕，中華隊獲得2金5銅。朱立倫今上午在中央黨部發放300份雞排慶祝林郁婷奪金，民眾一早前來排隊，15分鐘內即發放完畢。

朱立倫受訪時指出，這屆奧運成績非凡，大家都非常開心，尤其奧運最重要的就是團結國人，讓大家看到選手們奮戰的精神，不管有沒有得牌，都要做這些選手們最強的後盾，都是台灣共同的驕傲。國內對於體育的支持不可以只在奧運期間，不管是對選手的終身保障或職業扶助，都要持續支持。

朱立倫也說，對於體育部或叫體育局運動產業發展部的成立，國民黨有高度期許，既然朝野有這樣的共識，就用最快的速度，希望在下個會期，立法院就可以通過相關法案或是相關措施，能儘快在明年就成立體育部。

國民黨智庫副執行長凌濤受訪時表示，林郁婷用拳擊打敗了魔法，過程中，體育署動作真的是慢了，要不是賴清德總統直接點名體育署要硬起來，到現在可能林郁婷還是遭受到不白之冤。他也直指體育署有三件事執行慢半拍，一是國際記者會為何至今未召開，國際拳擊總會（IBA）或國外特定團體在攻擊林郁婷、用輿論打拳擊，台灣也要用輿論直接回擊。

其次，凌濤表示，用存證信函實在是太軟了，這種可以直接涉及誹謗，要在國際直接提出司法訴訟，這是立即可以處理的，體育署有聘請國際律師，應該馬上動作。第三，針對俄羅斯駐聯合國副代表對林郁婷不實的言論，應該要向俄羅斯代表處提出嚴正抗議。

凌濤表示，希望此次爭議到這一屆就可以完美回擊，不要等未來四年後的奧運又出現這樣的問題，否則對中華隊這些台灣之光、台灣驕傲都是傷害。