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資安風險就是國安風險 國防院學者示警中國APP入侵

中央社／ 台北12日電

近年小紅書、抖音等中國社群平台受到台灣年輕世代喜愛，但各界也憂心資安與國安風險。國防院學者曾怡碩表示，只要是受過中國政府所管轄的中國APP，基本上都會有資安疑慮，而「資安風險就是國安風險」。

近年中國短影音平台「抖音」（海外版本為TikTok）所造成的資安疑慮，引發各界關切，更被憂心其散播的內容會造成對台統戰滲透，讓使用者接收中國宣傳而不自覺，因此呼籲全面禁止的聲音未曾停歇。

針對TikTok所造成的資安疑慮，國防院國家安全研究所副研究員李俊毅受訪指出，根據TikTok離職員工的證詞，TikTok確實將使用者個資回傳到中國，這涉及到個人資安隱私問題。在中國的威權體制下，這些資訊如何被使用，例如是否被用以側寫與掌握特定使用者，確實存有風險。

國防院網路安全與決策推演研究所副研究員曾怡碩告訴中央社記者，只要是受過中國政府所管轄的中國APP，基本上都會有資安疑慮，在數位時代使用各種APP，平台服務的提供者、企業就會觀察、記錄、蒐集使用者的使用習慣，進而透過演算法量身打造相關投放的資訊以及行銷，這都屬於商業行為。

曾怡碩表示，在民主法治國家，若上述資訊涉及司法案件，政府要獲得這些資訊，需要一定的法律程序才可以獲取，中國雖然也有上述相關法律程序，但中國另有「情報法」、「保守國家秘密法」，賦予政府機關只要認定有涉及國家安全，就能要求平台服務業者提供使用者的使用紀錄，而中國政府獲取這些使用紀錄，要進行何種行為也是不透明的情況。

李俊毅表示，TikTok除資安外，第二個危害是錯假訊息的傳遞。有些人認為錯假訊息不是只有TikTok才有，社群平台如臉書（Facebook）或通訊軟體Line等，都會被有心人拿來散播錯假訊息。但近年臉書、Instagram（IG）、Youtube等，都有打擊機器人帳號的新作法，也會標註政府金援的媒體，如來源是中國政府的資訊。TikTok缺乏這些努力，讓錯假訊息相對容易散播。

除資安疑慮、錯假訊息外，李俊毅指出，「最隱而未顯，但危害最大」，或許是TikTok與抖音透過演算法形塑使用者的認知。中國政府已立法要求媒體平台的演算法推薦模型，必須符合中共的價值觀，可確信抖音是對內宣傳的工具，而TikTok也有此風險，近期歐洲也發現TikTok僱用審查員審查內容，過濾中國禁忌的敏感關鍵字。

李俊毅舉例，國外已有研究指出，抖音在推播訊息給使用者時，其熱門影音有高達4成來自中國官方帳號，和使用者的經驗可能有相當出入，這些影音的內容通常是非政治性，也因此較易吸引關注。

李俊毅進一步說明，抖音長期推播有利中國的短影音給使用者，加上中國政府要求平台自我審查，讓對中國持負面或批判的短影音難以出現或傳播，具有長期形塑閱聽人認知的效果。

對於台灣人使用中國APP的風險，曾怡碩表示，只要到了中國司法有長臂管轄權的地方，或是香港、澳門等地，中國即可透過中國APP廠商的紀錄進行主權伸張，調查使用者在中國APP上的言行。

TikTok 使用者 資安

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