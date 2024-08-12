TikTok資安疑慮 專家：建立規範取代全面禁止

短影音平台TikTok已成為青少年最喜愛的社群媒體平台，但背後潛在的資安、個資與國安3大疑慮讓各國嚴陣以待。專家指出，可從國安角度思考是否禁止TikTok，但民主國家立法禁特定軟體有難度，建議可從規範平台做好年齡確認、建立軟體檢驗機制等方式著手。

中國字節跳動2016年創立抖音，掀起短影音熱潮，2017年進一步推出國際版TikTok，瞄準年輕族群，TikTok全球用戶數如今已突破10億人。

TikTok儼然已成為短影音代名詞，台灣使用者也不斷增加，根據台灣網路資訊中心（TWNIC）發布的2023年台灣網路報告，抖音/TikTok已成為台灣民眾最常使用的第3大社群媒體，占比達2.41%，僅次於臉書跟Instagram。

隨著TikTok影響力日增，台灣民間有聲音擔心「抖音一響、父母白養」，美國、歐盟執行委員會、加拿大等近年針對公部門使用TikTok祭出禁令，印度則在2020年全面禁止TikTok。

美國今年基於國家安全與擔心用戶個資遭濫用等考量通過法案，要求TikTok中國母公司字節跳動限期出售TikTok在美國的業務，否則手機的應用程式平台將強制下架TikTok。美國法案目的是希望TikTok脫離中國所有權，成為沒有國安疑慮的軟體，但TikTok在美用戶高達1.7億人，美國作法引發高度關注。

各國最關切TikTok的面向包含資安、個資與國安等3大疑慮。TWNIC董事長黃勝雄告訴中央社記者，TikTok蒐集的資料可能包含更多機敏資料，像是手機所在地點、手機內部資訊、瀏覽器瀏覽紀錄、內存密碼與指紋等生物識別資料。

在個資處理上，台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝指出，外界擔心TikTok資料會傳到中國伺服器進行處理，中國政府可能以法規為由，輕易取得其他國家使用者的個資。許多國家也質疑TikTok未善盡年齡把關，推薦兒童性、非法毒品等有害內容。

至於國安疑慮，美國政府多次希望TikTok說明演算法，就是憂心演算法背後可能的操縱問題。查士朝表示，萬一TikTok推播影片，在選舉期間讓特定政黨傾向的支持者沒去投票，恐影響選舉結果。

這項疑慮並非空穴來風，政大國際關係研究中心教授陳至潔觀察，中國地方政府只要有經費都會經營抖音，因此相對其他平台而言，抖音確實有更多政治內容，加上中國抖音跟TikTok相互滲透率高，許多政治內容也會傳播到TikTok，加上TikTok追求跨平台的影響力，這部分影響值得留意。

台灣目前針對TikTok的管理，主要以限制公部門使用為主，公家機關資通訊設備已禁止下載使用TikTok等軟體，台灣是否跟進美國擴大限制民間使用，數發部強調，這涉及適法性與可行性等影響評估，會跟相關部會蒐集其他國家作法，並由行政院綜合考量各界意見。

數發部長黃彥男表示，台灣對TikTok限制不會走太前面，但密切關注美國後續政策發展，如果TikTok真的跟母公司斷開連結，TikTok在美國落地後，台灣在網域設定上可以連到美國版TikTok，預期可減少假訊息問題。

2023年台灣網路報告顯示，台灣民眾近3個月使用TikTok的比率為22.21%，黃勝雄指出，台灣現行法規並未禁止民間使用，若發現TikTok常有個資外洩可能導致國安問題時，可從國安角度思考是否禁止TikTok，但仍需透過立法解決，以現行「朝小野大」態勢有一定難度。

黃勝雄建議，台灣現行雖有危害國家資通安全產品清單，但傾向是檢視中國控制力的政治審查，相對缺乏明確的軟體標準審查機制。回歸技術面，台灣應建立軟體的資安審查檢驗標準，如此一來，TikTok就算拿掉中國具備控制力的標籤，透過這類標準機制，也有能力檢驗出軟體的資安風險與漏洞等。

查士朝認為，民主國家要禁止特定軟體在立法上有難度，必須做好評估。台灣可以先建立相關規範，像是要求TikTok做好年齡確認，避免發生推薦兒童有害內容狀況，或是要求公開部分演算法以利檢視，應該比直接禁止效果來得好。

若台灣真的立法限制TikTok民間使用，黃勝雄指出，技術面相對單純，後續可藉由停止解析封鎖相關網域，但實際上使用者仍可透過VPN繼續使用TikTok，不過仍可讓使用人數減少。

民進黨立委陳冠廷、沈伯洋都相當關心這項議題，但也認為台灣目前狀況不可能學美國那一套管制辦法，也沒有強大的能量與對方談判。

陳冠廷提案針對兒童及少年福利與權益保障法、國家安全法、個人資料保護法，進行修法規範管制；沈伯洋則建議可以從資通安全管理法下手，對台灣具有威脅國家，其產品不得在公務機關、特定非公務機關，及涉及關鍵基礎設施使用。