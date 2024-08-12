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巴黎奧運閉幕 賴總統感謝民眾一起挺台灣

中央社／ 台北12日電

巴黎奧運閉幕，總統賴清德今天說，體育不只感動了大家，也團結了台灣，他特別感謝許多網友過去這段時間在社群網路上，用英文等多國語言幫忙林郁婷破除謠言，發揮TEAM TAIWAN的精神，一起挺台灣。

賴總統透過臉書表示，這屆奧運，台灣參與16項運動、60名選手的代表團，奪下2金、5銅，是史上第二好的成績。過程中有激動，也有感動，許多選手突破自我的表現、拚戰精神，使遠在台灣的人們也隔著螢幕、在深夜中歡呼。

總統表示，每一位選手都在自己專業的領域，耗費十幾年，甚至更長的歲月不斷練習、飛往不同國家參賽累積積分，才獲得踏入奧運的門票。

他說，正因如此，他想告訴選手們，「謝謝你們全力以赴，未能得勝也不需要道歉，能夠登上奧運殿堂，就已經贏得國際上對自己、對台灣最大的肯定，全國人民都以你們為榮。」

賴總統認為，體育不只感動了大家，也團結了台灣。他要特別感謝許多網友，過去這段時間在社群網路上，用英文等多國語言幫忙林郁婷破除謠言，發揮TEAM TAIWAN的精神，一起挺台灣、挺選手。

另外，他說，台灣在這屆奧運除了選手，也有執法裁判、教練和後勤團隊站上國際舞台，體育署用更好、更龐大的後勤服務，來做選手最強而有力的後盾。政府也將繼續推動成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，提升體育運動專業，發展全民運動，促進運動產業發展。

賴總統表示，巴黎奧運已劃下句點，許多台灣好手也把目光投注在接下來的國際賽事，大家繼續支持他們挑戰極限，一起做台灣英雄的後盾。

另外，副總統蕭美琴也透過臉書表示，國家要成為選手們的奧援，黃金計畫會持續下去，讓奧運不只是4年一次的熱潮，而是能夠團結台灣人，重視運動、支持運動的開始。她說，歡迎台灣英雄回家，也要再次恭喜所有在巴黎奧運得牌的選手們，「謝謝你們讓世界看見台灣」。

巴黎奧運 運動 體育

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