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內政部公布政黨112年財報 3政黨未完成申報

中央社／ 台北12日電

內政部今天公布各政黨申報112年度財務書表，應申報有78個政黨，計有75個政黨完成申報。根據資料，民進黨、國民黨、民眾黨等財務申報情形顯示「合格待追認」；時代力量的財務申報情形顯示「合格已通過」。

內政部今天在「政黨資訊網」公開各政黨申報112年度財務書表，應申報的78個政黨，計有75個政黨完成申報，民眾可直接上網查閱。另有「尊嚴黨」、「復康聯盟黨」2個政黨未申報，「中正黨」1個政黨經限期補正仍未補正，將提報政黨審議會審議裁罰事宜。

內政部表示，政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，應於一定期限內申報補正，有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定的情形，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於電腦網路。

內政部說明，針對未申報的政黨，依法可處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；經限期補正而未補正的政黨，則處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

根據內政部檢附的政黨112年財產與財務狀況決算書表申報情形，包含民進黨、國民黨、台灣民眾黨等政黨的財務申報情形，都顯示合格待追認；時代力量、中國青年黨的財務申報情形，則顯示合格已通過。

內政部指出，「合格已通過」是指財務報表經黨員（代表）大會通過，「合格待追認」是指財務報表尚未經黨員（代表）大會通過，仍待下次開會追認。

內政部 時代力量 財務

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