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影／非法定社福遭中央扣減補助7784萬 鍾東錦：暫不會調整

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣府因3項非法定社會福利項目，遭中央扣減補助款，縣長鍾東錦無可奈何，但認為讓鄉親有感也值得。本報資料照片
苗栗縣府因3項非法定社會福利項目，遭中央扣減補助款，縣長鍾東錦無可奈何，但認為讓鄉親有感也值得。本報資料照片

苗栗縣政府今年新增敬老禮金，學生營養午餐加碼10元，及生育津貼加碼補助，3項因屬非法定社會福利，遭中央扣減補助款7784萬元，縣長鍾東錦表示無可奈何，但有些事非做不可，政策暫不會調整。

聯合報系報導7縣市因非法定社福新增或加碼，因此遭中央扣減補助款，其中，苗栗縣部分，根據苗栗縣審計室決算報告內容， 縣府今年開始發放敬老禮金、推行學生午餐加碼10元方案，及生育津貼加碼補助，非屬法定社會福利現金給付項目，扣減補助款7784萬餘元。

鍾東錦今天表示，苗栗縣府的財政，不是因一時或一個人，而有今天的問題，遭扣減補助款很心痛，但值得商榷，苗栗縣社福相對一些縣市不算多，社會讓鄉親有感也值得，政策暫不會因補助款扣減而有調整。

鍾東錦先前於8月6日縣議會臨時會，及縣務會議後受訪，都曾表態遭扣減補助款「無可奈何」，他說，有些事非做不可，營養午餐加碼10元後，聽到比較多正面的聲音，普遍獲得好評，讓小孩子吃得好、長得高，這是必要的做法。

敬老禮金部分，讓長輩有感覺到被尊重，況且苗栗縣敬老禮金發放自治條例經議會審查通過，縣府與鄉鎮市公所協力，發放3節共3000元敬老禮金；至於生育津貼補助加碼，苗栗縣生育率全台第二低，多名議員不斷反映，多數鄉鎮公所也有相關生育津貼補助，縣府今年第1胎1萬元，多胞胎或第2胎以上2萬元，金額都不算多。

生育 苗栗縣 鍾東錦

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