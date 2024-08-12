加碼非法定社福被中央扣補助 蘇俊賓批：解決問題卻被懲罰

多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，桃園市長張善政上任後，非法定社福支出從前年59億增至去年87億元，一般補助款更被中央扣減1億元。桃園市副市長蘇俊賓今天強調，地方政府努力挖掘問題，補強原本中央既有政策不足之處，卻被中央扣除補助，這樣的政策應該調整。

「細膩多面向的社福預算，卻用這麼粗顆粒規範規範各縣市，阻擋縣市政府彌補社會缺口。」蘇俊賓今天受訪表示，每個縣市的人口、產業結構不同，面對的課題也不同，自然會針對縣市特別需要關注的議題提供預算補強，這是地方政府的職責。

蘇俊賓說，「非法定社福」是一個概念性的主計標準，中央卻因為這個理由懲罰各縣市。他認為至少中央應嘗試把「非法定社福」嘗試分為2類，如果只是討好民眾的錢坑政策，理當被約束規範；但若是地方政府努力挖掘問題，補強原本中央既有政策不足的地方，中央不但不該扣除補助，反而應該提供獎金獎勵才是。

蘇俊賓強調，桃園推出的許多政策，都是考量桃園產業與人口現狀，精打細算後才推動，舉例而言，包含擴大LDCT肺癌、凍卵補助、產後憂鬱心理諮商，中央與其他縣市也陸續跟進，代表這是對的政策，也提早看到問題並提出方法。

蘇俊賓也強調，中央一方面在喊少子化問題嚴重，一方面在懲罰地方政府生育補助，這樣不是很矛盾嗎？「如果我們提早看到問題，解決問題，在現行的中央制度下，卻是被懲罰的一方，也許這樣的制度是有調整的空間。」

桃園市政府今也重申，升格以來，桃園市人口成長為全國第一，從205萬人增加到232萬人，各種建設、社福及人事需求都大幅提升，正處於各項基礎建設及創新宜居城市的關鍵時刻，財政支出勢必有所成長。

市府表示，桃園市獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款一直為6都最低，中央已24年未能修改財政收支劃分法，還扣減桃園市一般性補助款達1億餘元，對桃園市並不公平，該扣減機制應有檢討空間。