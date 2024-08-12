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加碼非法定社福 7縣市被扣補助
近年多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，遭扣款縣市多喊不平，且多數強調會繼續執行相關社福預算。
桃園市長張善政上任後加碼敬老禮金等社福措施，非法定社福支出從前年五十九億增至去年八十七億元，導致一般補助款被中央扣減逾一億元，遭審計處質疑財政規畫不周。不只桃園被扣，台南市、澎湖縣、嘉義縣、苗栗、雲林及南投共七縣市被中央扣除補助款，遭扣款縣市多喊不平，甚至反嗆被扣款也不在乎。
張善政上任後除加碼敬老禮金，推出免費營養午餐、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商計畫、五歲幼兒教育助學金、好孕專車等社福措施，非法定社福支出暴增逾四成，但市府自籌財源卻從民國一一一年的七百五十二億元降為去年的五百八十四億三千七百八十八萬元，是一大警訊。
根據一一二年度主計總處對地方預算編列及執行預警結果來看，桃園被扣除補助款最多，超過一億元，其次是苗栗縣，被扣除七千七百八十四點二萬元，其他依序是澎湖縣三千三百廿二點五萬元、嘉義縣七百零五點八萬元、台南市五百廿八點七萬元、南投縣一百五十五點八萬元與雲林縣的卅點三萬元。
桃園市府指出，各項計畫每年均滾動檢討，依輕重緩急排定優先順序；中央已廿四年未修改財政收支劃分法，並不公平，扣減機制有檢討空間。
苗栗縣長鍾東錦說，有些事情非做不可，營養午餐加碼十元，讓學生吃得好長得高，敬老禮金讓長輩感覺被尊重，雖然被扣了一些錢，他覺得還是值得。雲林縣長張麗善表示，如果讓縣民受到關懷與照顧，能幫助更多鄉親，小小的扣款她不在乎。
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