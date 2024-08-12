民主基金會 綠卡盧業中 韓國瑜下月迎戰

台灣民主基金會執行長一職未決良久，難產近兩個月。面對外傳綠營方面有意卡關，甚至另有屬意人選，據了解，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜將正面迎戰，擬於九月親上火線，在董事會力薦政大教授盧業中擔任執行長，不讓執行長一位繼續懸缺。

台灣民主基金會於今年六月十九日舉行董事會，確認新董監事人選，及韓國瑜接任基金會新任董事長。至於新執行長一職，韓國瑜早在四月即定調，由擁有外交專業的政大國際事務學院副院長盧業中接任。不過，執行長人事案卻遭綠營董事提議擱置，導致韓國瑜已接任董事長逾五十日，執行長仍由原副執行長廖達琪代理。

民主基金會董事長按例由立法院長兼任，過去八年，由於民進黨皆在立法院取得多數席次，民進黨同時掌握董事長和多數董事，從未在執行長的人選上發生問題；不過，本屆國會朝小野大，先前韓國瑜接任董事長已傳卡關，現在在執行長人選上也出現分歧。

立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜擬於九月力薦政大教授盧業中（圖）擔任基金會執行長。本報資料照片

據悉，主要是韓國瑜在六月十九日董事會上，因主持立法院會議，向董事會請假，未能在場主持大局，儘管韓國瑜已明示由盧業中接任，綠營董事仍以董事長不在場，無法針對人選做出說明為由，主張擱置人事案。由於民進黨在董事會有優勢席次，當時負責主持會議的外交部長兼副董事長林佳龍也同意該提議。

傳聞執政黨方面無法認同盧業中接任執行長一職，有涉外人士表示，不同意盧業中並非質疑他的專業，而是民主基金會作為國家的二軌外交，希望人選上獲得外交系統的認同，在外交理念上也必須與賴政府一致，貫徹其外交方針。

不過，韓國瑜作為董事長仍堅持盧業中擔任執行長。知情人士指出，民主基金會依法三個月要召開一次董事會，預計下次會議時間為九月，韓國瑜將親自到場召開董事會，並說明提名盧業中擔任執行長的想法、介紹盧業中的專業歷練等，不會因為綠營董事有意抵制就臨時換人。

至於若綠營又再以優勢席次「卡盧」、抵制盧業中，韓國瑜是否會與盧業中同進同出？目前韓辦尚未有定論。