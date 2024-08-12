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民主基金會 綠卡盧業中 韓國瑜下月迎戰

聯合報／ 記者陳熙文唐筱恬／台北報導
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜擬於九月力薦政大教授盧業中擔任基金會執行長。本報資料照片
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜擬於九月力薦政大教授盧業中擔任基金會執行長。本報資料照片

台灣民主基金會執行長一職未決良久，難產近兩個月。面對外傳綠營方面有意卡關，甚至另有屬意人選，據了解，立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜將正面迎戰，擬於九月親上火線，在董事會力薦政大教授盧業中擔任執行長，不讓執行長一位繼續懸缺。

台灣民主基金會於今年六月十九日舉行董事會，確認新董監事人選，及韓國瑜接任基金會新任董事長。至於新執行長一職，韓國瑜早在四月即定調，由擁有外交專業的政大國際事務學院副院長盧業中接任。不過，執行長人事案卻遭綠營董事提議擱置，導致韓國瑜已接任董事長逾五十日，執行長仍由原副執行長廖達琪代理。

民主基金會董事長按例由立法院長兼任，過去八年，由於民進黨皆在立法院取得多數席次，民進黨同時掌握董事長和多數董事，從未在執行長的人選上發生問題；不過，本屆國會朝小野大，先前韓國瑜接任董事長已傳卡關，現在在執行長人選上也出現分歧。

立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜擬於九月力薦政大教授盧業中（圖）擔任基金會執行長。本報資料照片
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜擬於九月力薦政大教授盧業中（圖）擔任基金會執行長。本報資料照片

據悉，主要是韓國瑜在六月十九日董事會上，因主持立法院會議，向董事會請假，未能在場主持大局，儘管韓國瑜已明示由盧業中接任，綠營董事仍以董事長不在場，無法針對人選做出說明為由，主張擱置人事案。由於民進黨在董事會有優勢席次，當時負責主持會議的外交部長兼副董事長林佳龍也同意該提議。

傳聞執政黨方面無法認同盧業中接任執行長一職，有涉外人士表示，不同意盧業中並非質疑他的專業，而是民主基金會作為國家的二軌外交，希望人選上獲得外交系統的認同，在外交理念上也必須與賴政府一致，貫徹其外交方針。

不過，韓國瑜作為董事長仍堅持盧業中擔任執行長。知情人士指出，民主基金會依法三個月要召開一次董事會，預計下次會議時間為九月，韓國瑜將親自到場召開董事會，並說明提名盧業中擔任執行長的想法、介紹盧業中的專業歷練等，不會因為綠營董事有意抵制就臨時換人。

至於若綠營又再以優勢席次「卡盧」、抵制盧業中，韓國瑜是否會與盧業中同進同出？目前韓辦尚未有定論。

盧業中 立法院 韓國瑜

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