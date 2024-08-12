民主基金會／綠憂盧業中任執行長 改補助遊戲規則

台灣民主基金會執行長一職至今仍由原副執行長廖達琪代理，對於立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜屬意政大教授盧業中接任執行長，有知情人士指出，綠營董事反彈甚大，態度「很硬」，恐怕是憂心新執行長對基金會現行的補助方法有不同想法，怕改變「遊戲規則」。

外交部：尊重董事會職權運作

對於新執行長人選遲遲沒有決定，外交部表示，基金會執行長由董事長提名，經董事會同意後遴聘之，尊重基金會董事會的職權和運作。

台灣民主基金會執行長一職自六月十九日董監事會議，已難產近兩個月。有知情人士指出，朝野針對執行長的人選還在協商的過程中，不過他透露，執政黨方面似乎不太願意協商，態度很硬，就是不希望盧業中接任執行長。

知情人士分析，執政黨方面不樂意盧業中擔任執行長可能有兩大原因，一是盧業中對民主基金會的運作相當了解，民主基金會雖然資金不大，但受限較少，過去八年資助國內外ＮＧＯ，懷疑有出現不尋常的情況，包括有兩三個基金會設在同一個地址，卻都拿到補助，相關補助情況如果曝光，可能讓在野黨抓住把柄，也改變現在的遊戲規則；其次，盧業中在國際互動上相對活躍，執政黨可能不樂見由在野黨推薦的執行長有太多表現機會。

對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）日前在台北舉行年度峰會，有外媒指出，美國國家民主基金會 （National Endowment for Democracy）為其最大贊助者，傳台灣民主基金會也是背後贊助者之一。台灣民主基金會代理執行長廖達琪澄清說，民主基金會絕對沒有捐給ＩＰＡＣ任何錢；有知情人士則認為，民主基金會可能採取的方法可能是化整為零，只贊助個別議員，而非整個組織。

對於執行長人事爭議，有涉外人士表示，仍有討論的空間，並非真的「卡關」。