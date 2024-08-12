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選票與財政 縣市首長兩難選擇

聯合報／ 記者唐秀麗／台北報導

主計總處依財力分級將各縣市政府分成五個等級，針對每項新增非法定社福有其門檻限制，一旦超過，即會啟動預警通知，扣減一般性補助款或考核分數。據資深主計人員透露，有些縣市政府可能財源收入好，不擔心中央補助款被扣，但也有如嘉義市長黃敏惠及台南市長黃偉哲，選擇堅守財政紀律。

主計人員指出，主計總處依縣市財力分為五等級，針對每一項新增非法定社福有其門檻限制：

第一級：台北市，每新增一項目不得超過一億；第二級：新北市、台中，每新增一項目不得超過八千萬；第三級：桃園、台南、高雄、新竹縣市、基隆市及金門，每新增一項目不得超過六千萬；第四級：嘉市、南投、彰化及宜蘭；每新增一項目不得超過四千萬；第五級：嘉縣、雲林、屏東縣、苗栗縣、台東、花蓮及澎湖縣，每新增一項目不得超過二千萬

如超過非法定社福門檻限制，會被扣分或扣款；但如連續歲出歲入有剩餘款，且未有負債，就算有遭預警非法定社福項目，也不會扣分或扣款。　

黃敏惠本屆拚連任時，民進黨對手李俊俋大開老人假牙免費補助選舉支票，黃敏惠堅持此項目是非法定社福，若跟進實施，會影響中央給予地方的一般補助款，因此不跟進。

黃偉哲競選連任時，國民黨對手謝龍介推出老人健保全部免費補助政見，而且不排富。民國一一一年度老人健保福利金預算經台南市議會審議不得排富，台南市府去年七月衡量財政收入與社福照顧，開始實施排富性全面全額補助，每月全額補助八百廿六元。

門檻

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