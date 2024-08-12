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扣款與利民 地方政府將滾動檢討財政紀律

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

中央針對非法定社福項目設有預警項目的考核機制，台南、澎湖縣、嘉義縣及南投縣表示，補助款遭到扣除，初衷均是為了照顧民眾，強調會堅守財政紀律。

台南市政府表示，民國一一一年度老人健保福利金預算經台南市議會審議不得排富，後經行政院主計總處審認擴增金額為二千一百廿六點四萬，折半扣減補助款一千零六十三點二萬，並分二年度扣減，其中一一一年扣減五百卅四點五萬、一一二年扣減五百廿八點七萬，未來將持續視財政量能及社會福利弱勢優先原則，滾動檢討。

澎湖縣政府根據縣長陳光復提的選舉政見，編列一一二年度預算，推出的非法定社福措施，包括「長者假牙加碼補助」、「長者三節敬老金」每人每年一萬五千元、「大專院校生交通及圖書券補助」每學年每人一萬元等。對於中央指定的社福項目，執行完成率也高，各項社福措施還是會繼續做下去。

嘉義縣政府主計單位回應，一一一年被扣一般性補助款，主因鼓勵縣民生育，生育補助自一一一年元旦起採階梯式加碼，擴增補助經費計二千三百卅五萬四千元，未來會遵循審計機關意見作滾動式檢討。

南投縣府表示，社福預警項目遭扣減補助款，主要是針對全縣唯一高中旭光高中部師生、國小附幼教保員每月補助額度由六百元提高至九九○元，且比照國中部免費營養午餐等，讓師生獲得最好的營養及照顧。

台北市、新北市及台中也推出新增非法定社福，但未遭中央扣除補助款。北市政府社會局長姚淑文表示，中央對非法定社福項目，若被列為預警項目，下年度的一般性補助款就會被扣，因此北市在非法定補助預算上都有控管，原則上一個項目總預算不會逾一億元，每年也會定期檢討政策執行狀況。

新北市政府主計處長吳建國表示，非法定社福項目涉及中央補助款，市府都會在中央考核的規定範圍內做好調配。

台中市政府指出，市長盧秀燕注重財政紀律，任內有三次歲出歲入有賸餘，市府分析是減少社福支出及經濟發展的結果，各項社福支出預警項目，均透過市府審慎評估，切合當前民眾迫切需求。

南投縣 澎湖縣

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