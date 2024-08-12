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觀察站／中央管控 也要理解地方需求

聯合報／ 本報記者唐秀麗

德國哲學家康德曾說：「政治是高明的騙術。」選舉時候選人搶端「牛肉選票」吸引選民，當選者選後為兌現，新增編列一堆社福預算，但近來中央針對桃園等非法定社福支出暴增的縣市，祭出扣除逾一億元的補助款手段施鐵腕紀律，單純只為遏阻地方財政惡化？或有其他目的？引起熱議。

社福政策照顧弱勢是好事，尤其貧富差距日益擴大，中南部、離島偏鄉弱勢更有其在地需求，面對台灣高齡化及少子化，近年各地方政府紛紛推出「敬老卡」、「重陽禮金」、「生育津貼」等補助外，鄰近縣市或六都居民還會互相比較，部分民眾甚至為了某些好康福利搬遷戶籍地。

「老人免費裝假牙」、「免費營養午餐」、「老人健保補助」成為新增最夯的項目，部分縣市還強調不排富；台中首推「復康巴士免費接送」；澎湖縣則有三節敬老平安禮金，縣長陳光復當時自豪稱是全國首創；嘉義縣更新增生育補助採階梯式加碼補助等，多是因應其地方上需求。

但有縣市首長為捍衛非法定社福政策反嗆中央，為了照顧弱勢、尊重敬老，根本不在乎被扣款，還堅持明年繼續編列預算，連綠營執政的澎湖縣府也如此，背後除了選票考量，還有更多是選民的期待。

官員透露，目前非法定社福認定其實沒很明確，社福補助很多元，中央只審查，卻未理解補助必要性，就認為是花錢撒幣，有時補助款遭中央扣除，「隔年中央自己就做了」，令人匪夷所思。

誠如學者所言，社會福利是用來「扶弱」，不應用來「政策買票」，在財源有限下，地方政府應針對非法定社福支出重新檢視財源比率外，中央應控管的是地方政府有無財政敗壞，面對一些因應地方社福政策，應給予更彈性空間，才是人民之福。

澎湖縣 生育補助

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